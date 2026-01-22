Renfe 'sorprende' con los billetes a la venta del AVE entre Zaragoza y Madrid a menos de 25 euros: estos son los motivos

Todo lo ocurrido en los últimos días a raíz del trágico accidente en Adamuz, donde 43 personas fallecieron tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad de Iryo y la posterior colisión con un Alvia que circulaba en dirección contraria, está generando cierta confusión con alertas en el usuario que a veces son contradictorias y sorpresas que en ocasiones no son tal.

En ese contexto cabría enmarcar la "sorpresa" detectada en el sector de las agencias de viajes con los precios con los que Renfe oferta para los próximos días el trayecto en AVE entre Zaragoza y Madrid. Con la Feria Internacional del Turismo (Fitur) abierta al público en la capital de España, además, hay más trasiego de viajeros de lo habitual en una línea que esta semana está siendo noticia por las limitaciones de velocidad impuestas por Adif en un tramo de 150 kilómetros entre Mejorada del Campo y Alhama de Aragón que conectan las estaciones de Puerta de Atocha y Delicias.

Por esa razón, con la demanda tan alta que se prevé en un fin de semana con este, les ha llamado la atención que los billetes "hasta hace unos días las tarifas estaban altas, ahora vemos que el viernes hay tarifas mucho más baratas". "Una vuelta salía por 90 o 100 euros y ahora puedes encontrarla el viernes a las 18.30 horas por 25 euros". En realidad se puede viajar incluso más barato, a 23,40 euros, pero en las franjas más tardías, pero esto entra dentro de lo habitual. La que ellos señalan es más utilizada, hora punta para quienes estudian o trabajan en Madrid y deciden volver a Zaragoza a pasar el fin de semana o quienes aprovechan para hacer turismo en ambas direcciones.

"No sé si es porque esté habiendo cancelaciones o por reclamo para que la gente coja el tren", comentan desde el sector en Aragón, para quienes, remarcan, lo consideran "una anécdota" más que un síntoma de algo negativo. Aunque admiten que no saben "a qué se puede deber". "Igual se ha cortado la demanda", comentan.

La realidad es que la propia web de Renfe da la respuesta a la incógnita. Junto a esos precios tan bajos, Renfe ha informado de que se trata de un 'Superprecio". Y es que lo único que ha ocurrido es que la operadora no ha dado publicidad a una decisión tomada la semana pasada, la de prorrogar la campaña de 'Superprecios' lanzada este mes y que finalizaba el pasado domingo 18 de enero.

La decisión de la compañía fue la de ampliar el plazo de esta promoción hasta el próximo 25 de enero. Lo hizo además para aplicarlo a todas las líneas de la red de alta velocidad de España, como se puede comprobar en otros corredores ferroviarios. Lo que explica esa sorpresa es que Renfe había decidido no dar publicidad a la medida porque fue el pasado domingo, cuando se adoptó la decisión, fue cuando se produjo precisamente el accidente ferroviario en Adamuz y optaron por no hacerlo "por respeto" a las víctimas de lo ocurrido en Córdoba.

Noticias relacionadas

Así que hay que descartar que se trate de una maniobra comercial surgida a raiz del accidente, ni que se haya improvisado durante la semana, ya que además el precio de los billetes que se sacan a la venta surgen de un sistema automatizado en función de la disponibilidad. Así que la única sorpresa es que no se haya publicitado, no está relacionado con el trágico accidente de Adamuz.