Estas son las versiones musicales que han servido de banda sonora a la huelga educativa en Aragón

Los paros educativos afrontan este jueves su última jornada con dos manifestaciones, una a las 11.00 horas y otra a las 18.00 horas

Concentración en un centro en el primer día de huelga educativa en Aragón.

Concentración en un centro en el primer día de huelga educativa en Aragón. / Miguel Ángel Gracia

Cristina García

Zaragoza

La huelga educativa de Aragón encara su última jornada con dos manifestaciones en defensa de la escuela pública, una por la mañana y otra por la tarde. La marcha de las 18.00 horas, que desde el sindicato convocante, CGT, esperan multitudinaria, pondrá el punto final a unos paros de tres días que han sido convocados para rechazar las propuestas del Gobierno de Jorge Azcón de concertar las etapas no obligatorias y en los que la música no ha faltado.

En la primera jornada, la de este martes, profesores, familias y alumnos se concentraron a las puertas del edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno de Aragón, para mostrar su rechazo a los conciertos educativos y defender la escuela pública. Lo hicieron con pitidos, con grandes carteles y también con la siguiente versión del Canto a la Libertad, de José Antonio Labordeta:

Canto a la libertad

Habrá un día en que todos

al levantar la vista

veremos una escuela

que sea de igualdad

Para todo los hijos

En pueblos y ciudades

Que puedan estudiar y sin preguntar

Papás cuánto nos cuesta

Pagar esta privá’

Habrá un día en que todos

al levantar la vista

veremos una escuela

que sea de igualdad

La música volvió a estar presente en la segunda jornada de huelga, en la que una bicifestación recorrió las calles de Zaragoza desde la sede de CGT hasta la consejería de Educación para, de nuevo, mostrar su rechazo a la que definen como una “privatización” de la educación. Entonces, volvieron a sonar los pitidos, los clamores y también las versiones, en esta ocasión del famoso Resistiré, del Duo Dinámico. La letra fue modificada para reflejar las reivindicaciones del sector educativo:

Resistiré

Cuando nunca llegan los apoyos

Y las clases son de 26

Cuando el papeleo te desborda

Y te ponen contra la pared

Cuando se concierta la privada

Y el dinero no se invierte aquí

La diversidad no es prioritaria

Y las bajas tardan en cubrir

Resistiré para seguir luchando

Por la igualdad escuela pública de calidad

Y aunque nos alta personal siempre soñamos

Que la inversión sea real

Y llegue a todos por igual

Decimos "no" a seguir aguantando

La indiferencia de todos los que no lo quieren ver

No a los recortes, somos escuela de todos

Ni un paso atrás, ni un paso atrasa

Los desdobles son una utopía

Siempre tienes que sustituir

Cuando la ansiedad pasa factura

Y el trabajo no deja vivir

Sin PT, enfermera, orientadora

La inclusión es solo un cartel

Mientras la salud mental se agota

Y el estrés te invade sin querer

En esta tercera jornada de huelga hay convocadas dos manifestaciones que pondrán el broche final a los paros y en los que las pancartas, los clamores y la defensa de la escuela pública volverán a ser protagonistas.

