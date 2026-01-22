Estas son las versiones musicales que han servido de banda sonora a la huelga educativa en Aragón
Los paros educativos afrontan este jueves su última jornada con dos manifestaciones, una a las 11.00 horas y otra a las 18.00 horas
La huelga educativa de Aragón encara su última jornada con dos manifestaciones en defensa de la escuela pública, una por la mañana y otra por la tarde. La marcha de las 18.00 horas, que desde el sindicato convocante, CGT, esperan multitudinaria, pondrá el punto final a unos paros de tres días que han sido convocados para rechazar las propuestas del Gobierno de Jorge Azcón de concertar las etapas no obligatorias y en los que la música no ha faltado.
En la primera jornada, la de este martes, profesores, familias y alumnos se concentraron a las puertas del edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno de Aragón, para mostrar su rechazo a los conciertos educativos y defender la escuela pública. Lo hicieron con pitidos, con grandes carteles y también con la siguiente versión del Canto a la Libertad, de José Antonio Labordeta:
Canto a la libertad
Habrá un día en que todos
al levantar la vista
veremos una escuela
que sea de igualdad
Para todo los hijos
En pueblos y ciudades
Que puedan estudiar y sin preguntar
Papás cuánto nos cuesta
Pagar esta privá’
Habrá un día en que todos
al levantar la vista
veremos una escuela
que sea de igualdad
La música volvió a estar presente en la segunda jornada de huelga, en la que una bicifestación recorrió las calles de Zaragoza desde la sede de CGT hasta la consejería de Educación para, de nuevo, mostrar su rechazo a la que definen como una “privatización” de la educación. Entonces, volvieron a sonar los pitidos, los clamores y también las versiones, en esta ocasión del famoso Resistiré, del Duo Dinámico. La letra fue modificada para reflejar las reivindicaciones del sector educativo:
Resistiré
Cuando nunca llegan los apoyos
Y las clases son de 26
Cuando el papeleo te desborda
Y te ponen contra la pared
Cuando se concierta la privada
Y el dinero no se invierte aquí
La diversidad no es prioritaria
Y las bajas tardan en cubrir
Resistiré para seguir luchando
Por la igualdad escuela pública de calidad
Y aunque nos alta personal siempre soñamos
Que la inversión sea real
Y llegue a todos por igual
Decimos "no" a seguir aguantando
La indiferencia de todos los que no lo quieren ver
No a los recortes, somos escuela de todos
Ni un paso atrás, ni un paso atrasa
Los desdobles son una utopía
Siempre tienes que sustituir
Cuando la ansiedad pasa factura
Y el trabajo no deja vivir
Sin PT, enfermera, orientadora
La inclusión es solo un cartel
Mientras la salud mental se agota
Y el estrés te invade sin querer
En esta tercera jornada de huelga hay convocadas dos manifestaciones que pondrán el broche final a los paros y en los que las pancartas, los clamores y la defensa de la escuela pública volverán a ser protagonistas.
