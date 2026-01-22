La venta de viviendas okupadas, un fenómeno en auge en Aragón: crecen más de un 10% y ya forman parte del "paisaje inmobiliario"

Cada vez son más los anuncios de viviendas okupadas en venta en los portales inmobiliarios. Un fenómeno que lleva tiempo asentándose y al que Aragón no escapa, según los últimos datos facilitados por uno de los de referencia en el sector, Idealista. En base a ello, solo en el último trimestre de 2025 hubo un repunte en la comuniddad superior al 10%, una de las que trabaja con un mayor número de activos. "Lejos de ser un efecto puntual, se está estableciendo como parte del paisaje inmobiliario y casi en un producto de inversión más", analiza su portavoz, Francisco Iñareta. Se trata de un mercado que aprovechan especialmente los grandes fondos, que compran a precios muy por debajo de su valor para rentabilizarlo a medio-largo plazo.

El estudio, que analiza los casos particulares de las 50 provincias y de sus capitales, con una escena global que deja en España más de 24.000 anuncios de pisos okupados en venta, un 4,6% más que en el tercer trimestre de 2025, aunque solo suponen el 3% del total. En el caso de Aragón, la suma arroja un resultado de 248 ofertas, 24 más que a finales de septiembre, lo que se traduce en un incremento del 10,7% en esos tres meses.

Por provincias, la que más crece es Teruel, en un 50%, ya que pasa de 16 anuncios a 24, aunque sigue siendo la cuarta del país donde esta dinámica tiene un peso menor. Zaragoza crece de 149 a 157, un 5,4% más, y Huesca de 59 a 67, una subida del 13,6%. Aunque, eso sí, en los tres territorios la relación entre el número de ofertas de viviendas okupadas a la venta sobre el total es menor a la media nacional: un 2% en Zaragoza, un 2,6% en Huesca y un 2,3% en Teruel.

Anuncio de un piso okupado en Zaragoza, anunciado en el portal Idealista. / Idealista

Curiosamente, en la capital aragonesa, que lógicamente es la ciudad donde más se da este fenómeno, ha habido un ligero descenso en estos tres últimos meses. Así, ahora hay 74 ofertas por las 77 de septiembre, un decrecimiento del 3,9%. En Teruel capital, nuevamente, es donde más crecen, aunque los datos están distorsionados por ser una muestra muy pequeña. En cualquier caso, se ha duplicado el fenómeno, de dos casos a cuatro.

Y en Huesca, el crecimiento ha sido del 38,5%, con 18 viviendas okupadas en venta por las 13 que había en el tercer trimestre de 2025. Unos números que la sitúan como la tercera capital de provincia con un mayor porcentaje de viviendas okupadas a la venta sobre el total, un 7,8%, solo superada por Tarragona (8,5%) y Gerona (8,1%). Tanto Zaragoza (1,7%) como Teruel (1,8%) están por debajo de la media nacional.

Aragón no es, en ningún caso, una de las comunidades más representativas. El 40% de los anuncios se concentran en Cataluña (en la provincia de Barcelona suponen el 8,3% de las ofertas totales), con Andalucía a la zaga con un 20% del total y la Comunidad Valenciana en un 11%. Aragón es una de las muchas comunidades en el 1%, unas cifras que solo tienen por debajo a La Rioja y Navarra, con muy baja incidencia, y superados por Murcia y Madrid (7%), Castilla La Mancha (4%), Canarias (3%) y Baleares (2%).

En números absolutos

En números absolutos, los mercados más grandes son los que tienen más peso. La ciudad de Madrid lidera este ranking con 857 viviendas okupadas a la venta durante el cuarto trimestre de 2025, seguida por Barcelona con 787 viviendas en el mismo período. Murcia (509) se sitúa en tercera posición, seguida por Sevilla (480 viviendas), Málaga (296 viviendas), Almería (181 viviendas), Palma (170 viviendas) y Alicante (155 viviendas). Solo estas ocho capitales reúnen el 69% de todos los pisos okupados en venta de las capitales españolas.

En el caso de las provincias la situación es muy similar, con Barcelona como la que tiene un mayor volumen de casas okupadas en el mercado: 7.307 viviendas, un 8,3% del global. Le siguen Murcia (1.658 viviendas), Madrid (1.634 viviendas), Alicante (1.402 viviendas), Málaga (1.209 viviendas), Sevilla (1.102 viviendas), Girona (1.068 viviendas) y Tarragona (1.000 viviendas), las únicas que superan el millar de casos. En el lado opuesto está la provincia de Soria, con solo tres viviendas (la capital es la única con cero anuncios de este tipo en el portal), y tras ella se sitúan Zamora (15 viviendas), Palencia (16 viviendas) y la ya citada Teruel (24 viviendas).