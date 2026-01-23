Alerta en Aragón por la llegada de la borrasca Ingrid: nieve, lluvia y viento fuerte

El Gobierno de Aragón mantiene activado en fase de alerta el Plan especial de Protección Civil ante fenómenos meteorológicos adversos y continúa con la vigilancia y el seguimiento ante la llegada de la borrasca Ingrid, un episodio de inestabilidad meteorológica que afectará a la Comunidad Autónoma durante el fin de semana y que vendrá acompañado de nevadas, un descenso acusado de las temperaturas y posibles afectaciones a la circulación, especialmente en zonas de montaña.

Según el aviso especial de fenómenos adversos emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la borrasca Ingrid se está formando al noroeste de la Península bajo un proceso de ciclogénesis explosiva, canalizando una masa de aire marítimo polar que provocará un empeoramiento significativo de las condiciones meteorológicas. Este escenario dará lugar a precipitaciones generalizadas y a una cota de nieve en descenso, así como a rachas de viento que pueden intensificar la sensación térmica y generar ventisca en áreas elevadas.

En Aragón, la Aemet ha activado un aviso amarillo por nevadas en el Pirineo oscense, que estará vigente desde las 20:00 horas de este viernes hasta las 9:00 horas del sábado, con previsión de acumulaciones de nieve que pueden ser significativas en cotas medias y altas. Asimismo, las comarcas de Albarracín y Jiloca se encuentran bajo aviso amarillo por nieve desde las 12:00 horas de este viernes y hasta las 9:00 horas del sábado, un periodo en el que no se descartan episodios de nevadas que puedan afectar a la red viaria y a la movilidad.

Información sobre la borrasca Ingrid en Aragón. / GOBIERNO DE ARAGÓN

La información facilitada por Aemet indica que las precipitaciones podrán presentarse en forma de chubascos y que existe incertidumbre sobre la localización exacta y la intensidad de las nevadas. No obstante, este tipo de episodios puede provocar acumulaciones rápidas de nieve en periodos cortos de tiempo, especialmente cuando coinciden con intervalos de viento fuerte, una circunstancia que puede dificultar la circulación por carretera y generar situaciones de ventisca.

Ante esta situación, el Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón recomienda a la ciudadanía extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos por zonas de montaña y carreteras secundarias, informarse previamente del estado de las vías y llevar cadenas o neumáticos de invierno. También se aconseja prestar atención a la evolución de los avisos meteorológicos y a las actualizaciones oficiales.

Protección Civil mantiene la coordinación con AEMET, los servicios de emergencia y los organismos competentes, y continuará evaluando la evolución de este episodio meteorológico para adoptar, en su caso, las medidas necesarias con el fin de garantizar la seguridad de la población.