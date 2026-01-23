Aragón entra en campaña por el 8F: Azcón se juega volver a gobernar con la amenaza creciente de Vox

Aragón ha entrado en la campaña electoral más insólita de su historia. El primer adelanto de unas elecciones autonómicas en Aragón en más de 40 años de autonomía llega empañado por el luto nacional del peor accidente ferroviario en la Alta Velocidad Española, después de tres días de duelo oficial que han postergado hasta la mañana de este viernes la tradicional pegada de carteles y el inicio oficial de la carrera electoral. Salvo para Vox, que se ha saltado el luto y optó por no paralizar su precampaña pese a la tragedia ferroviaria en Córdoba.

El presidente de Aragón y candidato del Partido Popular, Jorge Azcón, convocó esta cita anticipada con las urnas después de encadenar dos años seguidos sin presupuestos para la comunidad y con la aspiración de librarse de Vox en una futura investidura después de un año de relaciones rotas. Pero las encuestas, como la última del CIS, siguen señalando el ascenso de la ultraderecha y le alejan de la mayoría absoluta a apenas quince días de pasar por las urnas.

El reciente ejemplo de Extremadura, donde la popular María Guardiola convocó un adelanto electoral por el mismo motivo que Azcón –siguiendo la estela marcada por el líder del partido– y no logró sino acabar dependiendo más de Vox, muestra una de las alternativas que puede acabar ocurriendo en la comunidad autónoma. Con la salvedad de que aquí, el PP de Jorge Azcón, podría tener otros socios además de Vox. Si le salen las cuentas y llega a sumar los 34 diputados que requiere la mayoría absoluta.

En Extremadura, las negociaciones entre las fuerzas de la derecha están actualmente congeladas. Y con una nueva campaña electoral abierta en canal todo apunta a que un acuerdo entre PP y Vox allí se hará esperar. Aquí, la encuesta preelectoral del CIS, que apunta incluso a un posible retroceso de Azcón y entrega la llave de la gobernabilidad a Vox, que con entre 10 y 13 diputados sería la fuerza que más crecería en el hemiciclo aragonés.

Los candidatos aragoneses se volcarán en las próximas dos semanas para pedir el voto tratando de reducir a la mínima expresión las tasas de abstención, uno de los grandes riesgos de la convocatoria anticipada, ya que por primera vez los aragoneses solo tendrán que elegir a sus diputados autonómicos, y no a sus alcaldes. En Extremadura, en este mismo contexto, la participación se redujo un 10%.

En estas circunstancias, después de dos años y medio gobernando tras ocho en la oposición, el PP se juega su continuidad en el Pignatelli y también su dependencia de la ultraderecha. El resultado electoral se analizará, también, en clave nacional.

Pilar Alegría, el día que presentó su candidatura en La Zaida, su pueblo. / Jaime Galindo

El primer test de una exministra de Sánchez

Mientras, en el PSOE, la exministra de Educación y exportavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, lleva ya las suelas de los zapatos desgastadas de recorrer el territorio aragonés tratando de recuperar el tiempo perdido y de mejorar las posiciones que todas las encuestas le dan, con una bajada de votos y escaños que volvería a dejar al partido en su suelo electoral, rondando los 18 escaños, o incluso por debajo, según la parte baja de la horquilla del CIS (17).

Después del batacazo de su homólogo en Extremadura, en Aragón su victoria electoral es una quimera. Alegría es, también, la primera ministra de Sánchez que se la juega en unas elecciones autonómicas, después de Salvador Illa, pero con el desgaste acumulado de los casos de corrupción y machismo que rodean a Ferraz.

La financiación autonómica

La presentación del nuevo modelo de financiación autonómica por parte del Ministerio de Hacienda, después del pacto entre el PSOE y ERC, justo un mes antes de las elecciones en Aragón, será otro elemento que marcará la campaña. Solo Alegría defiende que el nuevo sistema puede beneficiar a Aragón. Y la defensa de los servicios públicos, con las calles encendidas por la huelga de profesores en defensa de la escuela pública, va a ser otra de las claves de la campaña electoral.

Álvaro Sanz, Marta Abengochea y Marga Deyá, de IU Aragón. / JAIME GALINDO

A la izquierda del PSOE, tras fracasar los múltiples intentos de conformar una coalición, tres listas pelearán por ese electorado nítidamente de izquierdas y por los progresistas descontentos con el PSOE. Marta Abengochea, candidata de IU Aragón-Movimiento Sumar, María Goicoechea, de Podemos-Alianza Verda; y Jorge Pueyo, candidato de Chunta Aragonesista, serán los cabezas de cartel a la izquierda del PSOE que buscarán restarle votos al bloque de la derecha intentando no quedarse por el camino.

El candidato de CHA, Jorge Pueyo, con Isabel Lasobras, el día que presentaron su candidatura. / RUBEN RUIZ R<

Uno de sus grandes retos es darle la vuelta a la desmovilización de sus votantes, tratar de sacarlos de la apatía y del hastío en un contexto de crecimiento del bloque de la derecha y la extrema derecha. Y lograr, en el intento, conservar su representación política. A día de hoy, tanto Chunta como IU y Podemos tienen representación en las Cortes. Pero la última encuesta del CIS ya pone sobre la mesa la posible desaparición de los morados, mientras constata un crecimiento de CHA y de IU-Sumar.

María Goicoechea, con otros miembros de la lista de Podemos Aragón. / RUBEN RUIZ R<

La batalla por el centro

En el centro, pero con bases progresistas, la coalición Aragón-Teruel Existe quiere mantener su grupo parlamentario propio y sueña con ser determinante para tener la llave del Pignatelli. Pero el sondeo preelectoral del CIS aleja esas opciones. Después de dos años y medio en la política autonómica, y de sus pactos con el PP en la Diputación Provincial de Teruel y en numerosas comarcas, los de Tomás Guitarte se reivindican como el "freno" a la ultraderecha, como la papeleta «moderadora» de las políticas de un Jorge Azcón al que todos dan por ganador de las elecciones el próximo 8 de febrero.

Tomás Guitarte y Joaquín Moreno, de Teruel Existe, en las Cortes. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Sin embargo, está por ver cuál será el encaje de su marca autonómica, Aragón Existe, que todavía no ha echado raíces en el territorio, y de si son capaces de arañar algún escaño fuera de Teruel. La otra opción que pronostican algunas encuestas es su retroceso, incluso en Teruel, a pesar de los últimos espaldarazos que han recibido por parte de la Justicia, con la investigación de la Guardia Civil a las empresas vinculadas al cluster Maestrazgo, que fueron los primeros en denunciar.

Alberto Izquierdo, del PAR, el día que presentó su candidatura. / Jaime Galindo

También en el centro y jugándose, de hecho, su supervivencia política, el PAR de Alberto Izquierdo intentará repetir la hazaña de amarrar un diputado por Teruel a pesar de no contar con el empuje de las listas municipales y la fuerza de arrastre de sus alcaldes en todas las comarcas. Después de una compleja travesía judicial, el aragonesismo de centro se reivindica en estas elecciones, despojado ya de escisiones y rupturas, con el anhelo de iniciar una nueva etapa política y de seguir teniendo poder en Aragón.

Después del impás marcado por el luto nacional, la campaña coge hoy fuerza y recorrerá Aragón de norte a sur para buscar un nuevo gobierno que defina los próximos cuatro años de la comunidad. Eso si la aritmética y la capacidad de acuerdos no lo impiden después del próximo 8 de febrero.