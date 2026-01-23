Aragón lleva a Fitur el congreso tecnológico The Wave: "Nos va a mostrar cómo la tecnología ya no es una herramienta ajena al ser humano"

El estand de Aragón en Fitur ha acogido este viernes la puesta en escena de los primeros detalles del congreso The Wave 2026, el evento tecnológico más importante de la comunidad que se celebrará los próximos 14, 15 y 16 de abril en Zaragoza. Hasta allí se ha desplazado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, que ha defendido la relevancia del evento tecnológico en compañía de los principales partners de un acontecimiento que ha ido ganando peso específico con el paso de las ediciones y que, en 2026, contará con la presencia de un importante representante del sector turístico: la comunidad de viajeros Weroad.

En sus palabras ha destacado que The Wave 2026 “nos va a mostrar cómo la tecnología ya no es una herramienta ajena al ser humano. Es el motor silencioso de cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos y cómo resolvemos nuestros gestos más cotidianos”. Ha recalcado que “ya no es el futuro”, sino “el presente que estamos viviendo”.

El estand de Aragón en Fitur ya está en marcha. / Fabian Simon

Vaquero ha definido The Wave como un “movimiento de seguimiento masivo”, que tiene en 2026 el reto de “superar la magia que vivimos los que tuvimos el placer de formar parte de esta ola tecnológica”. “Demostró que cuando creemos y sumamos, cuando contamos con la colaboración de empresas como las que hoy nos acompañan, Aragón se convierte en un referente capaz de traspasar fronteras”, ha añadido.

Nuevos mundos en un evento tecnológico

El Palacio de Congresos de Zaragoza se convertirá en un universo de innovación tecnológica y exploración del futuro empresarial gracias a los 6 espacios diseñados para que la experiencia de los asistentes sea inmejorable:

Planet Zero, el escenario principal.

Wave-e Star, donde cabrán shows y espectáculos.

Expo Horizon, un espacio ferial.

Lunar Lab, el entorno experimental.

Nebula Lounge, el epicentro del networking

Exoplanet, un punto gastronómico del evento.

The Wave incorpora en su edición 2026 una nueva sección estratégica dedicada al ecosistema emprendedor bajo el nombre The Wave Startups. El nuevo bloque pone el foco en esta tipología de empresas de alto nivel, con contenidos inspiracionales y temáticos como innovación, inteligencia artificial y tendencias, que refuercen el valor de esta cita tecnológica.