Podemos Aragón pide "valentía" a los votantes para darle la vuelta a las encuestas que les dejan fuera

Podemos Aragón ha iniciado la campaña electoral de camino al 8F en pleno corazón del barrio de las Delicias de Zaragoza, con Arde Bogotá como banda sonora y con el deseo de escapar de los malos presagios que auguran las últimas encuestas publicadas y que dejan fuera de las Cortes de Aragón a la formación morada.

La candidata de Podemos-Alianza Verde a las elecciones autonómicas anticipadas del próximo 8 de febrero, María Goicoechea, se ha rodeado de los líderes de Podemos y Alianza Verde, Ione Belarra y Juantxo López de Uralde, para el inicio oficial de una campaña que comienza marcada por los malos resultados de la formación en los sondeos preelectorales.

Goicoechea ha defendido que la verdadera encuesta será la que ofrezcan las urnas el próximo día 8 y ha reclamado "valentía" a los votantes para darle la vuelta a esos malos presagios y "poner a la izquierda en pie" con una candidata que defiende el feminismo y apuesta por los servicios públicos y el "dinero público para la pública".

En imágenes: comienza la campaña electoral de las elecciones del 8F en Aragón / RUBÉN RUIZ / PABLO IBAÑEZ

Goicoechea ha dedicado también unas palabras de apoyo al sector del campo, que se está manifestando por las calles de Zaragoza esta mañana de viernes, y a la comunidad educativa, que llenó ayer el centro de la capital aragonesa reclamando que los fondos públicos se destinen íntegramente a la educación pública en Aragón.

Con el lema 'Con rasmia' y con una imagen de campaña en la que Goicoechea emula la histórica imagen de Rosie the Riveter, la trabajadora de la industria norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial que reivindicaba los derechos de las mujeres con el lema 'We can do it' (Podemos hacerlo, en inglés), los morados aspiran a mantener su representación política tras no fraguar la coalición de izquierdas antes de estas elecciones.

Goicoechea ha defendido que su objetivo fundamental es "poner a la izquierda aragonesa en pie, que salgan todos los aragoneses y aragoneses a votar sabiendo que tienen una alternativa, una candidatura valiente con rasmia, que va a defender los derechos públicos para todos y para todas, que va a poner el feminismo en el centro". Quien fuera directora del Instituto Aragonés de la Mujer ha asegurado que "con más feminismo se garantizan más derechos" y se ha comprometido a "proteger y a defender la educación y la sanidad públicas". "No vamos a desviar ni un solo dinero público para conciertos ni para privatizaciones", ha recalcado.

La líder de Podemos, Ione Belarra, tampoco ha respondido directamente a las preguntas por las encuestas que les dejan fuera del Parlamento aragonés. Pero ha defendido que "Aragón necesita una izquierda fuerte, una izquierda valiente y feminista", que representa María Goicoechea.

"Sabemos perfectamente que en esta campaña vamos a tener todo en contra, se ha trabajado muchísimo en los últimos años para acallar la voz de Podemos", ha dicho Belarra, que ha asegurado que "Aragón necesita una feminista valiente que no piense que el feminismo es un pin de quita y pon que cuando toca defender los avances feministas se echa para atrás cuando viene la ofensiva judicial, como ya ha demostrado el PSOE. María va a ser esa voz de los aragoneses y las aragonesas en las Cortes de Aragón y va a tener como siempre todo nuestro apoyo".