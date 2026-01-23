Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Azcón carga contra Puente tras la tragedia de Córdoba en el inicio de la campaña para el 8F: "La gestión del ministro es bochornosa"

El presidente y candidato del PP a la Presidencia de Aragón exige un plan de mantenimiento de la línea férrea Zaragoza-Madrid

Jorge Azcón, este viernes en Zaragoza en el inicio de su campaña electoral para el 8F.

Jorge Azcón, este viernes en Zaragoza en el inicio de su campaña electoral para el 8F. / RUBÉN RUIZ

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha exigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que presente de manera inmediata un plan de mantenimiento de la vía férrea Zaragoza-Madrid tras el accidente de Adamuz (Córdoba), cuya gestión por parte del ministro Óscar Puente ha calificado como "absolutamente bochornosa".

Azcón ha asegurado, en el acto de inicio de campaña para las elecciones autonómicas del 8F, que su partido ha respetado el luto por las víctimas porque era "lo sensato": "Nadie entiende que los políticos nos pongamos a hablar de problemas de políticos antes que respetar a las familias que han visto perdidos a sus seres queridos". Pero considera que ha llegado "el momento de exigir".

Por ello ha reclamado que la investigación del siniestro ferroviario, que ha dejado 45 fallecidos, sea "más transparente y mucho más rápida" de lo que está siendo hasta ahora: "Es clave, porque si no sabemos las causas de ese accidente, pueden volver a repetirse", ha advertido. Y ha instado al Gobierno de España y al Ministerio "que abandonen la improvisación".

"Ver al ministro hablar del incremento de la velocidad hasta los 350 kilómetros por hora, sacando pecho, y proponiendo que la gente podrá ir de pie en los vagones, con lo que ha ocurrido estos últimos días, es bochornoso", ha criticado el líder de los populares aragoneses, quien ha lamentado también la "improvisación inaceptable" de Adif elevando y reduciendo en pocas horas la velocidad en tramos que la línea férrea pasan por la Comunidad.

El candidato del PP ha advertido de que los 150 kilómetros de la vía que conecta Zaragoza con la capital de España "han sido paralizados y necesitan la inspección y el mantenimiento inmediato que no han tenido hasta ahora".

Un requerimiento para el que se ha fijado en la diligencia que a su juicio muestra el Gobierno con otras demandas: "No es de recibo que cuando los independentistas catalanes exigen al Gobierno de España, sus exigencias se cumplan de forma inmediata y que a día de hoy, después de haber ocurrido un accidente como el que ha ocurrido, no se esté hablando de un plan de mantenimiento de la vía que los aragoneses vamos a exigir por justicia".

