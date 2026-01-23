Azcón inicia su camino a la reelección prometiendo 1.000 viviendas públicas al año y rebajas fiscales para jóvenes

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a la presidencia autonómica, Jorge Azcón, ha iniciado este viernes su campaña hacia la reelección subido en nuevas propuestas en materia de vivienda, uno de sus caballos de batalla en sus dos años y medio en el Pignatelli. El líder popular, arropado por la mayoría de la lista conservadora por la provincia de Zaragoza, ha asegurado que si repite al frente del Ejecutivo autonómico se construirán al menos 1.000 viviendas públicas al año y que habrá bonificaciones fiscales para la adquisición de casas por parte de jóvenes. Todo ello en una campaña para "hablar de Aragón" y en la que ha rechazado que "se hable de Pedro Sánchez o Santiago Abascal, porque se presentan Jorge Azcón, Pilar Alegría y Alejandro Nolasco". No ha mencionado a su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo.

"Desde el aval de lo hecho", el candidato popular ha anunciado este viernes, frente a una promoción de vivienda pública en Valdespartera impulsada hace unos meses, su compromiso de "seguir e incrementar y construir al menos 1.000 viviendas cada año". El pensamiento del conservador está "en los jóvenes" y así encuentra "diferencias" con otros partidos: "La izquierda puede acreditar los resultados que hicieron".

Noticias relacionadas

La segunda medida pronunciada por Azcón ha sido para "facilitar el acceso de los jóvenes". Una propuesta centrada en la fiscalidad: "Me comprometo a que el Presupuesto reducirá los impuestos a pagar por los jóvenes que compren una vivienda, dejando al 50% el impuesto de Transmisiones Patrimoniales para jóvenes menores de 36 años en viviendas con un precio inferior a 225.000 euros".