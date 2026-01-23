Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Azcón reivindica su gestión en el Gobierno de Aragón en un arranque de campaña con ataque a Pilar Alegría: “Se avergüenza de ser del PSOE”

El candidato popular a la Presidencia autonómica pone en valor el plan de choque de médicos en el medio rural e insiste en “la generación de riqueza y empleo” con las grandes inversiones

Jorge Azcón, este viernes en Cuarte de Huerva, con una foto de Pilar Alegría.

Jorge Azcón, este viernes en Cuarte de Huerva, con una foto de Pilar Alegría. / Pablo Ibáñez

Sergio H. Valgañón

Sergio H. Valgañón

Cuarte de Huerva

El candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha comenzado la campaña en la misma localidad en la que inició su carrera a la jefatura autonómica que alcanzó en 2023. Cuarte de Huerva, foco del cinturón de Zaragoza, ha vuelto a ser el municipio seleccionado por los populares para optar a la reelección autonómica.

Una cita en la que ha reivindicado su gestión en servicios como Educación o Sanidad, en la que ha celebrado “la generación de riqueza y empleo” al calor de las grandes inversiones y ha tenido ataques a Pilar Alegría, “que se avergüenza de ser del PSOE” y a la que ha calificado de “la traición a Aragón en persona” por su defensa del modelo de financiación impulsado por el Gobierno central y ERC.

Azcón, sabiéndolo o no, ha escogido el mismo espacio que el expresidente socialista, Javier Lambán, seleccionase en 2023 para los comicios autonómicos de aquel mes de mayo. El jefe popular ha estado acompañado por Elena Lacalle (alcaldesa de Cuarte desde 2023), Ramón Celma (presidente del PP en la provincia de Zaragoza) y Cuca Gamarra, vicesecretaria general de Regeneración Institucional a nivel nacional.

Gamarra: “En Aragón no se presenta el PSOE, sí el sanchismo”

La representante del PP nacional en el inicio de campaña popular ha sido Cuca Gamarra. “Hay que votar con contundencia al PP”, ha defendido la responsable de Regeneración Institucional en Génova, que ha defendido que los comicios son “para seguir caminando juntos” tras la senda marcada por Azcón. “No soy objetiva, le conozco desde hace muchos años y sé de su capacidad de transformación y de conseguir cosas”, ha admitido Gamarra.

Jorge Azcón y Cuca Gamarra, este viernes en Cuarte de Huerva.

Jorge Azcón y Cuca Gamarra, este viernes en Cuarte de Huerva. / Pablo Ibáñez

“Desde la distancia”, la vicesecretaria nacional de los conservadores ha celebrado el momento económico de Aragón y ha puesto los comicios en clave nacional: “Es el momento de decirle a Sánchez que hasta aquí hemos llegado”. Un plebiscito ante el Gobierno central, porque “la alternativa no puede ser el sanchismo” y ha lamentado que Pilar Alegría, candidata del PSOE, “la que estuvo en el Parador de Teruel y no se enteró de nada”, sea la elegida por el socialismoa ragonés.

“El PSOE no se presenta, el sanchismo sí”, ha resumido Gamarra, que ha analizado que el actual secretario general de los socialistas “ha secuestrado al PSOE” y ha criticado que la candidata aragonesa “haya defendido en primera persona una financiación con privilegio para el independentismo”. “Ha sido designada para estar al servicio de Sánchez y callar a Aragón”, ha resumido la exnúmero 2 del PP, que ha acusado a Vox, sin mencionar al partido de Santiago Abascal, de “bloquear” al Gobierno autonómico.

El presidente provincial del PP, Ramón Celma, ha defendido que los conservadores tienen que “sacar pecho” de la acción de dos años y medio del Gobierno autonómico. “Tenemos que contar las cosas que hemos hecho”, ha resumido Celma, que ha aseverado que “el PP tiene que canalizar el voto inteligente”, porque es “el voto que más cabrea a Sánchez es el del PP”.

