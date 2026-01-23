Este es el barrio de Zaragoza que tendrá instituto por primera vez

Las reivindicaciones han sido constantes. Y han tenido resultado. El distrito de Parque Venecia de Zaragoza contará con un instituto que permitirá a los actuales alumnos del CPI Parque Venecia y del CEIP María Zambrano estudiar Secundaria y Bachillerato en el barrio. Según ha podido conocer este diario, esta nueva instalación estará ubicada en la parte trasera del primer colegio citado, en zona no inundable. La previsión estimada es que pueda estar en marcha en el curso escolar 2028-2029, aunque el plazo podría variar.

Para crear el instituto en la parte trasera del CPI Parque Venecia, se reagruparán y cambiarán de ubicación tres parcelas. Una vez hecha esta reordenación, se creará una zona única para este nuevo equipamiento educativo de ESO y Bachiller. El espacio, que reúne todos los condicionantes para albergar el futuro IES, será de más de 29.000 metros cuadrados. Se podrá acceder a él desde la calle Paolo Veronese. Al lado de esta nueva construcción se mantendrá otra parcela de más de 7.000 metros para uso deportivo.

Plano del estado actual y futuro del CPI Parque Venecia. / El Periódico

El coste del futuro instituto de Secundaria y Bachillerato en Parque Venecia es de cerca de 13 millones. Se estima que las obras puedan durar entre un año y medio y dos años (18 y 24 meses), aunque este diario ha podido conocer que también podría plantearse una ocupación parcial previa a este plazo para acoger a la promoción que termine 6º de Primaria en el CEIP María Zambrano y 4º de Secundaria en el CPI Parque Venecia.

La construcción de este nuevo instituto es un proyecto que ha sido muy reclamado por las familias del barrio y en el que el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza trabajan desde hace meses. Y así se lo han notificado a tanto a los equipos directivos como a las Ampas de ambos centros.

Según ha explicado el presidente de la AMPA del CPI Parque Venecia, David Serrano, las familias de este centro y del CPI María Zambrano este martes, 20 de enero, tuvieron una reunión en Educación y se les informó de que ya hay una parcela definitiva para construir el futuro instituto, una novedad que les da esperanza ya que, hasta ahora, los suelos habían sido una traba.

Serrano ha concretado que las parcelas del barrio que están destinadas a uso educativo no se ajustaban a los criterios necesarios (de tamaño, sobre todo) para construir un instituto. Por eso, el pasado abril las instituciones solicitaron una modificación aislada del Plan Parcial de Parque Venecia que la consejería y el consistorio han acordado llevar adelante. Esta medida permitirá intercambiar el uso entre las parcelas educativas y deportivas, ya que aunque los suelos que en su momento estaban previstos para el equipamiento educativo no cumplen con los requisitos para albergar el instituto (por razones de tamaño u orografía), sí pueden ser los adecuados para las instalaciones de deporte.

La construcción del nuevo instituto ha dado sus primeros pasos y, de hecho, en los presupuestos de 2026 hay reservada una partida para elaborar el proyecto. Así, este proceso avanza mientras se produce la modificación del planeamiento y el Ayuntamiento de Zaragoza pone a disposición de la consejería de Educación los suelos. También se ha ultimado ya el informe de necesidad de la Dirección General de Planificación, Centros y Formación Profesional atendiendo a las cifras de escolarización. La previsión es que los alumnos que ahora cursan 4º de Primaria en el Parque Venecia y en el María Zambrano puedan estrenar 1º de ESO en el futuro instituto.

Son precisamente los plazos lo que más preocupa a la AMPA del CPI Parque Venecia. Según ha explicado Serrano, el IES es una instalación "necesaria" en el barrio, sobre todo para los alumnos del CEIP María Zambrano. El CPI incluye desde la etapa de Primaria hasta Secundaria, mientras que el CEIP solo aborda la primera etapa de educación obligatoria.

Hasta ahora, en el CPI Parque Venecia se organizan de forma adecuada porque solo hay una clase en 4º de Secundaria y, una vez los alumnos terminan este curso, se van a hacer Bachillerato a los institutos que tienen asignados por zona -por ejemplo, el IES Blecua- ya que, por el momento, estos centros pueden asumir esa cifra de alumnos. Serrano ha apuntado que esta cantidad aumentará conforme avancen los años y que será sobre todo dentro de cuatro cursos, cuando los que han nacido en 2015 terminen Secundaria, cuando será imprescindible tener un IES en el barrio.

En el caso del CPI María Zambrano, el tiempo urge más ya que, al contar solo con Primaria, los primeros estudiantes en necesitar un instituto llegarán ya dentro de dos cursos. Es precisamente este el plazo que hay estimado para las obras. Serrano confía en que llegue el futuro IES llegue más pronto posible para evitar que los alumnos de ambos colegios del barrio tengan que cursar ESO en barracones.

Por eso, con la puesta en marcha de este futuro IES de Secundaria y Bachillerato en Parque Venecia se daría respuesta a las necesidades educativas que tiene el barrio ahora y en un futuro, ya que además se trata de una zona en crecimiento.