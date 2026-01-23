La bodega aragonesa que opta al premio a Mejor Bodega de España 2026 de National Geographic

Enate ha sido seleccionada como finalista a Mejor Bodega de España en los IV Premios de los Lectores de Viajes National Geographic 2026, un reconocimiento que destaca a los destinos y proyectos turísticos más inspiradores nacionales e internacionales y cuyo ganador se decidirá mediante votación popular hasta el 22 de febrero.

Los Premios de los Lectores de Viajes National Geographic se celebran anualmente y se basan en la votación del público, que elige a sus favoritos entre una selección de finalistas en distintas categorías vinculadas al viaje y a las mejores experiencias. En el caso de Mejor Bodega de España, el galardón pone en valor aquellas propuestas enoturísticas que destacan por su identidad, su conexión con el territorio y la experiencia que ofrecen al visitante.

Para ENATE, esta nominación supone un reconocimiento a una trayectoria marcada por una forma singular de entender el vino: una bodega que ha convertido el vínculo entre arte y enología en parte esencial de su identidad. Su propuesta enoturística invita a descubrir el Somontano a través de la cultura, el paisaje y el origen, con una experiencia que combina visitas, catas y un recorrido por obras de arte contemporáneo integradas en el propio espacio y en la sala de arte de la bodega. “Ser finalistas ya es un premio y, sobre todo, un reconocimiento a todas las personas que visitan ENATE, disfrutan de nuestros vinos y forman parte de este territorio”, explica Luis Nozaleda, director general de ENATE.

Votaciones a través de la web

Una filosofía que le ha llevado a recibir numerosos reconocimientos en los últimos años. De hecho, desde 2024 es la Mejor Bodega Abierta al Turismo de España, un reconocimiento que recibió en los VII Premios de Enoturismo Rutas del Vino de España promovidos desde la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN).

La votación estará abierta hasta el 22 de febrero de 2026 y puede realizarse en el siguiente enlace. Enate se suma así al grupo de finalistas de una categoría que cada año reúne a algunas de las bodegas más destacadas del panorama nacional.

Enate: el arte del vino, el vino del arte

Enate es una de las bodegas más emblemáticas de la DOP Somontano con una propuesta única que une vino y arte contemporáneo, esencia de su carácter y seña de identidad en el tiempo. Hoy, Enate es bodega y museo. Es al tiempo vinoteca y sala de exposiciones, y ha fraguado su personalidad en la exquisitez de ambas.

Sus barricas y sus paredes resumen los grandes vinos de España, habitados por la genialidad de los grandes creadores españoles e internacionales. Así, su identidad se construye sobre el respeto al territorio, la innovación enológica y la creación cultural, ofreciendo una experiencia enoturística que invita a descubrir el paisaje, el origen y la emoción del vino.