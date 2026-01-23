CGT analiza el "éxito rotundo" la huelga educativa que convocó en Aragón: "No esperábamos una respuesta tan brutal"

Aragón deja atrás una semana que, en el plano educativo, ha estado marcada por los tres días de huelga convocados por CGT en defensa de la escuela pública. Y la sensación para el sindicato es de "éxito rotundo". Los paros, que arrancaron el martes y se extendieron hasta el jueves, fueron secundados cada jornada por más profesores y personal no docente, y el broche final lo puso una multitudinaria manifestación que recorrió las calles del centro de Zaragoza por la tarde. "Se han desbordado las previsiones que teníamos en todos los sentidos, tanto de apoyo como de participación", ha expresado el portavoz de Enseñanza de la organización, José Luis Ruiz.

"Cuando convocamos no esperábamos una respuesta tan brutal", ha expresado Ruiz, que ha opinado que el seguimiento fue "histórico" y que la de este jueves fue "la manifestación más grande que ha habido en Zaragoza en los últimos cinco años". "Si hubiéramos esperado esto cuando convocamos acciones, la marcha de ayer (jueves) habría sido más larga", ha señalado.

Ruiz ha explicado que las acciones contra la concertación de las etapas no obligatorias, de 0 a 3 años y Bachillerato, que ha impulsado el Gobierno de Jorge Azcón, empezaron con asambleas abiertas que se han llevado a cabo "en decenas de municipios de todo el territorio aragonés" desde septiembre. Estas fueron impulsadas por el grupo de la escuela pública, que lo conforman partidos políticos, sindicatos y otros miembros de la comunidad educativa, y dieron paso a esta huelga de tres días.

Durante todas las jornadas se han celebrado actos que para Ruiz han tenido un "éxito rotundo", con el apoyo de docentes, familias y alumnos, lo que ha agradecido encarecidamente. El portavoz de CGT Enseñanza ha remarcado el seguimiento que han tenido los paros en el medio rural, en el que las huelgas suelen "pasar más desapercibidas". En esta ocasión, en centros como el CRA Tres Riberas de Maluenda se ha dado un seguimiento "masivo" de cerca del 100%. "Esta semana ha explotado (la escuela rural). Son territorios a los que no llega la concertada porque no hay negocio y están viendo como el dinero que debería destinarse a sus necesidades se va hacia otro lado", ha sostenido.

A estos paros llegó CGT en solitario después de que el resto de las organizaciones sindicales -STEA, CSIF, CCOO y UGT- y otras como Fapar se desvincularan al haberse impulsado en un contexto de adelanto electoral. Pero sí apoyan la causa y comparten el rechazo a los conciertos en la educación. Desde el sindicato convocante decidieron seguir adelante con la convocatoria porque consideran que la "privatización" de la educación pública continuará después del 8F. Asimismo, han apuntado a que convocar tres días de paros ha sido una decisión adecuada porque el seguimiento ha ido in crescendo y permitió que la manifestación final fuera masiva.

Según han indicado desde CGT, desde que comenzara la huelga no han retomado el contacto con los demás sindicatos. Pendiente tienen también un encuentro con la consejería de Educación, con la que este miércoles, segundo día de paros, se citaron para los próximos días. Por este y otros motivos, el sindicato convocante no tiene por ahora un nuevo plan de movilizaciones en defensa de la pública, aunque sí apuestan por la continuidad de las asambleas abiertas.

Ruiz ha celebrado el apoyo a los paros tanto de familias como de docentes, alumnos y otras organizaciones. "Vimos que era el momento de dar un paso más allá, de continuar con las movilizaciones, y creo que ha quedado demostrado que la gente necesitaba salir y mostrar ese rechazo", ha subrayado el portavoz de CGT Enseñanza.