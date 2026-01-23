La DGT pide no circular este fin de semana por las carreteras de Aragón ante la llegada de la borrasca Ingrid

La Dirección General de Tráfico (DGT) pide extremar la precaución y evitar desplazamientos por carretera este fin de semana ante la llegada de la borrasca Ingrid, que dejará nevadas importantes, fuertes rachas de viento y lluvias en buena parte del norte y centro peninsular.

Según ha informado Tráfico, las precipitaciones más intensas en forma de nieve comenzarán este viernes y se prolongarán durante todo el fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta de que el momento más complicado se espera el viernes por la tarde, con avisos amarillos y naranjas por nieve en numerosas provincias, algunas de ellas con acceso directo a Aragón.

La DGT recomienda evitar los desplazamientos no solo por carreteras secundarias, sino también por autovías y autopistas, ya que más de 15 vías de alta capacidad podrían verse afectadas. En Aragón, la atención se centra especialmente en la A-2, en el tramo Madrid–Calatayud (Zaragoza), una de las principales conexiones de entrada y salida de la comunidad, así como en la A-15 Medinaceli–Soria.

Además, al norte de la comunidad la única carretera con aviso rojo se trata la que da acceso a Cerler, más concretamente la A-139, vía de riesgo extremo en la base de los Pirineos.

Entre las carreteras con mayor riesgo figuran también la A-1 Madrid–Burgos, la A-11 Aranda de Duero–La Mallona, la A-6 y AP-6 Madrid–A Coruña, además de varias autopistas del noroeste peninsular.

Como medida preventiva, la DGT ha anunciado restricciones a la circulación de camiones de más de 7.500 kilos de masa máxima autorizada (MMA) en determinados tramos. Estas limitaciones entrarán en vigor a partir de la medianoche y se mantendrán mientras dure el episodio meteorológico adverso.

Tráfico insiste en la necesidad de consultar el estado de las carreteras antes de viajar y seguir las recomendaciones oficiales ante un fin de semana marcado por el temporal.