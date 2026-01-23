La DGT pide no circular este fin de semana por las carreteras de Aragón ante la llegada de la borrasca Ingrid
La Agencia Estatal de Meteorología alerta sobre el momento más complicado el viernes, con avisos por nieve en zonas con acceso a Aragón
La Dirección General de Tráfico (DGT) pide extremar la precaución y evitar desplazamientos por carretera este fin de semana ante la llegada de la borrasca Ingrid, que dejará nevadas importantes, fuertes rachas de viento y lluvias en buena parte del norte y centro peninsular.
Según ha informado Tráfico, las precipitaciones más intensas en forma de nieve comenzarán este viernes y se prolongarán durante todo el fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta de que el momento más complicado se espera el viernes por la tarde, con avisos amarillos y naranjas por nieve en numerosas provincias, algunas de ellas con acceso directo a Aragón.
La DGT recomienda evitar los desplazamientos no solo por carreteras secundarias, sino también por autovías y autopistas, ya que más de 15 vías de alta capacidad podrían verse afectadas. En Aragón, la atención se centra especialmente en la A-2, en el tramo Madrid–Calatayud (Zaragoza), una de las principales conexiones de entrada y salida de la comunidad, así como en la A-15 Medinaceli–Soria.
Además, al norte de la comunidad la única carretera con aviso rojo se trata la que da acceso a Cerler, más concretamente la A-139, vía de riesgo extremo en la base de los Pirineos.
Entre las carreteras con mayor riesgo figuran también la A-1 Madrid–Burgos, la A-11 Aranda de Duero–La Mallona, la A-6 y AP-6 Madrid–A Coruña, además de varias autopistas del noroeste peninsular.
Como medida preventiva, la DGT ha anunciado restricciones a la circulación de camiones de más de 7.500 kilos de masa máxima autorizada (MMA) en determinados tramos. Estas limitaciones entrarán en vigor a partir de la medianoche y se mantendrán mientras dure el episodio meteorológico adverso.
Tráfico insiste en la necesidad de consultar el estado de las carreteras antes de viajar y seguir las recomendaciones oficiales ante un fin de semana marcado por el temporal.
- Inditex cierra otra tienda en Zaragoza: la ciudad se queda sin ningún local de una de sus firmas más icónicas
- Adiós a uno de los eternos problemas del bus en Zaragoza: fin al lío del cambio en efectivo
- La A-23 pierde un emblema de la gastronomía entre Zaragoza y Huesca: cierra un mítico restaurante tras 25 años
- Un apagón en el centro de Zaragoza obligará a cerrar siete restaurantes en hora punta: "Deja sin comida a cientos de personas"
- Este es el colegio de Zaragoza que ha vuelto a ganar un premio nacional de competencias digitales
- Los puntos calientes de la tractorada en Zaragoza: las calles y accesos más afectados este viernes
- El Ayuntamiento de Zaragoza confirma que la ciudad tendrá un museo de la Semana Santa: este es el edificio donde se instalará
- Kashmir, la tienda vintage en el centro de Zaragoza que fabrica sus propios bolsos: 'Si puedo vivir de esto y alimentar a mis hijos, es suficiente