Guitarte pide el voto para llevar "la fuerza de Teruel" a las Cortes de Aragón

Tomás Guitarte, candidato de la formación Teruel Existe para las próximas elecciones a las Cortes de Aragón del 8 de febrero, ha encabezado a la delegación de la formación política en la tradicional pegada de carteles que da inicio a la campaña electoral, acompañado de representantes del partido e históricos del movimiento ciudadano homónimo.

La campaña está encabezada por un mensaje claro para los turolenses: “Teruel Existe. La fuerza de Teruel”. En palabras de Guitarte, tiene dos sentidos: “Teruel Existe es la fuerza política que representa la provincia de Teruel, y, por otra parte, hace alusión al pulso, a la fuerza que realmente tiene la provincia para llevar nuestras reivindicaciones allá donde se toman las decisiones”.

El cartel invita también, según defiende la formación a la reflexión de los votantes de la provincia y también de Aragón: “Tú decides”. En este caso “es un eslógan que precisamente quiere hacer reflexionar a los ciudadanos de la importancia que tiene este voto”, ha indicado el candidato.

“Los votantes deciden cuál es el futuro de la provincia de Teruel y en esta ocasión es especialmente trascendente porque Teruel podría tener una oportunidad y una influencia clara sobre las decisiones del Gobierno de Aragón como no ha tenido nunca hasta ahora en el proceso democrático. Todo eso va a depender del voto de los electores. Por eso decimos, el verdadero voto útil en Teruel, el verdadero, es votar a Teruel Existe”.

En este punto, Tomás Guitarte ha solicitado a los turolenses que reflexionen, insistiendo en que “el único voto útil para la provincia de Teruel es el de Teruel Existe, los demás llevan 40 años gobernando unos y otros y vemos a dónde nos han llevado”.

Apoyo al sector primario

Teruel Existe ha querido representar una muestra de apoyo explícita a las reivindicaciones del sector primario, a los agricultores y ganaderos aragoneses que este viernes se manifiestan en Zaragoza para trasladar su oposición a los acuerdos Mercasur. Por eso, en la pegada de carteles han colgado el cartel de la provincia de Teruel, compuesto por los nombres de todas las poblaciones que la forman, hacia abajo, simulando el acto reivindicativo que encontramos en la mayor parte de nuestros pueblos, una iniciativa con la que los agricultores y ganaderos manifestaron su rechazo a determinadas políticas que atentan contra el desarrollo, estabilidad y progreso del sector.

Tomás Guitarte ha explicado que, desde Teruel Existe, “ni entendemos ni compartimos que siempre tenga que ser el sector primario el que soporte todas las compensaciones en cualquier tipo de acuerdo internacional, y una vez más estamos viendo como el campo va a ser el que sufra las consecuencias mientras otros sectores industriales de centro Europa se benefician del mismo (los coches alemanes y otros productos centroeuropeos)”.

Y ha añadido: “Los agricultores y ganaderos para nosotros no solo son productores de alimentos, es la malla que sustenta el territorio, pueblos habitados y vivos. Por eso hemos querido estar con ellos y por eso, al igual que ellos pusieron los carteles de sus pueblos hacia abajo, nosotros hemos puesto el nuestro, para manifestar que estamos todos en esa lucha”.

Apoyarlos, ha manifestado Guitarte, también va más allá de esta reivindicación de Mercosur, “sumándonos a otras, como la reducción del 20% sobre las cuotas de la PAC. No podemos consentir que siempre sean los mismos los que paguen. Cuando se dice que ‘una cosa se hace caiga quien caiga’ resulta que siempre caemos los mismos y ¡Basta ya!”.

Objetivo: entrar en Zaragoza

A preguntas de los medios de comunicación asistentes al acto, Guitarte ha afirmado que la formación aspira no sólo a repetir diputados sino a crecer en Teruel “y a obtener representación en Zaragoza, con la candidatura más solvente de todas las que se presentan".

"Con Raúl Burillo como número, y Carmen Herrero como número 2, gente muy valiosa que ha demostrado en su trayectoria profesional su defensa de lo público”, ha suscrito. “Para nosotros defender en primera línea la calidad de los servicios en todo el territorio es una condición irrenunciable, es nuestra forma de existir, queremos calidad en la sanidad, educación, dependencia,... en todo aquello que la administración debe prestar a los ciudadanos.”