Interlázaro obtiene tres premios Sabor del Año 2026 por su manzana Golden, ciruela Rosé e higo negro

Interlázaro ha sido reconocida con tres premios Sabor del Año 2026, uno de los distintivos más valorados del sector agroalimentario, por la calidad sensorial de su manzana Golden AMA, su ciruela Rosé AMA y su higo negro AMA. Esta mañana, en el emblemático Gran Teatre del Liceu, se ha celebrado la ceremonia de entrega de los premios Sabor del Año, un reconocimiento avalado directamente por los consumidores y que pone en valor años de trabajo agrícola enfocado al sabor.

“El premio es un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo desde hace años todas las personas que formamos Interlázaro, desde el campo hasta la central”, explican Gustavo Lázaro y Raúl Lázaro, tercera generación de la familia, que dirigen la compañía junto a su padre, Gustavo Lázaro. “Tiene un valor especial porque son los propios consumidores quienes prueban los productos y los puntúan de forma anónima, basándose únicamente en su experiencia sensorial”.

La Manzana Golden AMA, cultivada en la Alta Montaña de Aragón, se distingue por su sabor dulce y equilibrado. Todas las prácticas agronómicas están orientadas a obtener una manzana de alta calidad, con una producción controlada que garantiza un suministro estable durante todo el año.

La Ciruela Rosé AMA, destaca por su intensidad de sabor y por una evolución natural de color que va del amarillo al rosa. Su piel crujiente y su equilibrio en boca la han convertido en uno de los productos más singulares del portfolio de la compañía. Está disponible entre los meses de agosto y noviembre.

Completa el trío premiado el Higo Negro AMA, un fruto de piel fina, pulpa muy jugosa y alto nivel de dulzor, cada vez más apreciado por el consumidor. Práctico para el consumo en fresco y con un excelente comportamiento en usos gastronómicos, se comercializa también entre agosto y noviembre como una referencia premium de temporada.

El sabor se trabaja desde el origen

En Interlázaro, el sabor es el resultado de un proceso global que comienza incluso antes de la plantación. “Realizamos un estudio exhaustivo del suelo, el clima, la orografía y la altitud de cada finca para elegir el cultivo más adecuado. A partir de ahí, todas las labores del campo —poda, riego, aclareo o recolección en su punto óptimo— están orientadas a conseguir la mejor fruta posible, siempre desde el respeto a la tierra y a la naturaleza”, precisa Raúl Lázaro.

La compañía cuenta además con sistemas de catas internas y externas, así como con controles de calidad en los que el sabor es un atributo clave, junto a la seguridad alimentaria y la trazabilidad.

El trabajo de Interlázaro está estrechamente ligado al conocimiento profundo del territorio. La compañía cuenta con varias fincas propias situadas en la provincia de Zaragoza, donde el equipo conoce palmo a palmo la tierra, el clima, los desniveles y las particularidades de cada entorno. Este conocimiento es clave a la hora de decidir qué cultivar y dónde hacerlo.

Antes de cada plantación, Interlázaro realiza un análisis detallado del suelo, la altitud, la orografía y las condiciones climáticas, con un principio claro: “Primero se decide qué fruta se quiere cultivar y después se selecciona el terreno más adecuado para que esa variedad crezca y madure en las mejores condiciones posibles” señala Gustavo Lázaro, segunda generación de la familia y presidente.

Las fincas de la compañía se benefician de una combinación privilegiada de clima mediterráneo y clima de montaña, con altitudes elevadas que influyen directamente en el desarrollo del fruto, favoreciendo una maduración más lenta y una mayor concentración de sabor. Este equilibrio natural permite obtener frutas con mejores perfiles sensoriales, manteniendo la calidad de forma constante campaña tras campaña.

Además del trabajo en campo, Interlázaro dispone de una moderna central de conservación y manipulación con sede en Calatayud, desde donde se controla todo el proceso posterior a la recolección, garantizando la trazabilidad, la frescura y el respeto por las características originales del producto.

“El consumidor se merece una fruta de calidad constante, y para lograrlo es fundamental contar con un gran equipo, implicado y comprometido, del que estamos muy orgullosos”, señala Gustavo Lázaro, actual responsable de la compañía junto a Raúl Lázaro.