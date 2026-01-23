IU en Aragón lanza una campaña que busca combatir el hastío: "Cada voto es un profesor más en tu colegio"

Es el lema de campaña de Izquierda Unida en Aragón: o derechos o derecha. Pero también es el marco mental al que desde la formación, que concurre en alianza con el Movimiento Sumar, creen que tienen que hacer frente en los próximos días. En una época marcada por el riesgo de la desmovilización y el hastío, la candidata Marta Abengochea llama a defender "lo que no tiene precio" apelando "al valor de la gente en su vida cotidiana" y a la valía de la ciudadanía organizada para tratar de frenar el aumento de Vox que pronostican las encuestas.

IU en Aragón ha planteado este viernes un sencillo acto de inicio de campaña en el teatro Romano de Zaragoza. Una pegada de carteles con la que han llamado a los aragoneses a plantear un voto de izquierdas al señalar que cada papeleta significa "un profesor más en los colegios, una sanitaria más y un ladrillo en el muro de contención del fascismo".

Ante la fragmentación de las organizaciones a la izquierda del PSOE la candidata ha defendido la trayectoria de "coherencia, fiabilidad y arraigo territorial" de IU, recordando que de la mano de su actual diputado, Álvaro Sanz, han permitido la entrada "de la gente" a las Cortes de Aragón. "Presentamos un programa de elaboración colectiva junto con las plataformas y las organizaciones sociales", ha dicho Abengochea.

La formación considera que en la próxima cita con las urnas del 8 de febrero los aragoneses tienen que hacer frente a las políticas de la derecha de los últimos años. "Nos enfrentamos a un ciclo en el que se ha agravado la ruta de la privatización de servicios públicos contra los derechos básicos", ha manifestado. También ha llamado a frenar "el oligopolio energético y el avance de la industria militar" iniciado por el actual presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

Ante un "marco mental" cada vez más desplazado a la derecha, según reflejan las encuestas, la candidata confía en ampliar la base electoral, negando que la sociedad esté tan alejada de la realidad de los problemas sociales. "Azcón ha tenido que ver la realidad de los movimientos en la calle", ha señalado.

El actual diputado de IU en las Cortes de Aragón y número dos de su candidatura, Álvaro Sanz, ha indicado que las elecciones son "el reflejo del fracaso más absoluto de una derecha más centrada en sus peleítas que en lo que realmente importa", ha explicado. Por eso ha incidido en un programa "con propuestas de dignidad" y derechos, especialmente en el ámbito social y laboral. "Llevamos demasiado tiempo sufriendo las políticas de alfombra roja, es el momento de volver a apostar por el interés general", ha manifestado.

Por su parte, Marga Deyá ha recalcado que el llamado "milagro económico" en Aragón debe servir para que toda la sociedad viva mejor. Por eso ha indicado que se recuperarán todos los impuestos perdonados "a los ricos" en la última década con el objetivo de duplicar el presupuesto destinado a los servicios sociales. Incidiendo en esta idea Pepe Paz ha recalcado que se insistirá en el cumplimiento de las leyes LGTBI y trans que llevan siete años sin desarrollo, y además se buscará garantizar la cooperación al desarrollo para que sea una oportunidad que enriquezca socialmente a la comunidad.