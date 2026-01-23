Izquierdo reivindica la posición del PAR como "garante histórico de la estabilidad" en Aragón

Con unas proyecciones negativas en las encuentras, el candidato del PAR a la presidencia del Gobierno de Aragón y cabeza de lista por Teruel, Alberto Izquierdo, ha afirmado este viernes, en la pegada de carteles de inicio de la campaña electoral en la capital turolense, que su partido es "la única fuerza política que ha garantizado históricamente la estabilidad de Aragón". El lema del PAR es Aragón primero.

El actual diputado en las Cortes ha señalado que la estabilidad "se echa en falta", aunque "durante muchos años ha sido algo habitual llegar a acuerdos, que es para lo que nos pagan a los políticos, para lo que nos vota la gente, no para tirarnos los trastos a la cabeza, que es lo que estamos viviendo". Izquierdo ha aseverado que "es una vergüenza que desde que llegó la ultraderecha, desde que llegó Vox a Aragón, no ha habido ni un solo día de paz, de tranquilidad y de buen gobierno, ni lo va a haber" porque "ya nos anuncian lo que va a pasar y lo que está pasando en Extremadura", de forma que "votar a Vox significa votar inestabilidad, romper el Gobierno y ser incapaces de llegar ni a un solo acuerdo", ha concluido.

En cuanto a las encuestas electorales se ha mostrado confiado. "Sacamos uno cuando nos daban cero, sacaremos dos cuando nos dan uno", ha dicho al considerar que no le falta "optimismo" porque está "creciendo". "Estamos seguros de que lo vamos a conseguir", expresa. Por eso confía en una campaña cercana con la ciudadanía. "Nosotros no tenemos a la televisión detrás ni millones de euros en publicidad, pero tenemos 360 alcaldes y 300 concejales que cada día le van a contar a su vecino lo que vamos a hacer por ellos", ha expresado

El cabeza de lista estará este viernes en la ciudad de Teruel y este sábado visitará las comarcas del Matarraña, Maestrazgo y Gúdar-Javalambre para "hablar con la gente que nos conoce porque nos ve todos los días". Izquierdo ha realzado la importancia que da el PAR al mundo rural y ha asegurado que "otros son veraneantes que vinieron de Valencia a pasar el verano y se quedaron porque estaban cómodos", mientras que "otros son de Madrid que esta noche habrán dormido allí y otros pues son señores y señoras de Zaragoza que igual vienen si tienen algún día de tiempo con los mocasines a pasear por un pueblo de Teruel".

"Nosotros hemos decidido que lo importante en estas elecciones es Aragón", de forma que "lo importante no es Koldo, ni Ábalos ni Abascal, aunque él piense que sí; lo importante no es que se acabó la fiesta, ni la política internacional: Lo importante es lo que pasa en Teruel", incide. Durante la campaña, el PAR hablará de "la seguridad de los aragoneses, de la Hacienda foral, de servicios públicos para todos y de la necesidad de que haya un Gobierno digno en Aragón y un Gobierno estable".