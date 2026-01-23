Los jóvenes aragoneses que se estrenan el 8F: "Siento que si no voto, luego no puedo quejarme desde el sofá de mi casa"

El próximo 8 de febrero, más de un millón de aragoneses están llamados a las urnas. De ellos, 32.981 votarán por primera vez en unas elecciones autonómicas, en un momento que será histórico para ellos por dos motivos. El primero, el hecho en sí, ese estreno que para muchos significa "hacerse mayor". El segundo, la participación en los primeros comicios anticipados de la historia de la comunidad. Aunque, como cada vez es más habitual, no todos tienen claro qué opción política elegir.

"Me hace ilusión y además lo hago por la sociedad. Siento que si no voto, luego no puedo quejarme desde el sofá de mi casa", argumenta Teresa Ortubia, una estudiante de Magisterio de 20 años que no pudo participar en las generales de julio de 2023 por solo unos pocos meses. Ortubia es una de las que no tiene todavía decidido qué hacer, aunque sí un boceto previo. "En la política actual no sabes a quién votar, porque no todos te convencen. Creo que elegiré al que considere menos malo, totalmente", cuenta ente risas.

En su proceso particular, dice, tendrá importancia el papel de su hermana. "No me va a decir a quién votar, pero sí que está mucho más informada. Además, quiero leer bien todos los programas e informarme en medios objetivos, porque los candidatos y los partidos siempre usan las redes sociales para llevarte a su terreno", expresa Ortubia, quien sí detecta una "radicalización" entre la gente joven: "Antes parece que había opiniones que la gente se callaba más, pero es que ahora a quien dice barbaridades le dan un altavoz. El otro día, de fiesta, había unos chicos haciendo el saludo nazi. Y piensas, ¡pero si se supone que estás de fiesta!".

Otros, directamente, tienen claro que hay que ir a votar, aunque no estés de acuerdo con ninguna opción política. Es el caso de Guillermo Asín, que a sus 19 años también podrá ejercer su derecho por primera vez. Y lo hará "o en blanco o nulo". "Ahora mismo, no veo a ningún político con el nivel suficiente como para dirigir un país o, en este caso, una comunidad autónoma. Creo que ninguno va a poder ayudarme con mis problemas", critica duramente.

Imagen de archivo de las últimas elecciones autonómicas de Aragón, en mayo de 2023. / ÁNGEL DE CASTRO

Un cabreo que tiene un nacimiento claro: el comportamiento de la clase política. "Están más preocupados de llevarse la contraria y echarse la culpa unos a otros de todo que de resolver los problemas de la gente, que es en lo que deberían centrarse", lamenta Asín, quien además asevera que en su grupo de amigos apenas se trata el tema por miedo a discusiones.

El 8F también será la primera vez para Carlota Ramos y Chabier Soto. Ramos, con 18 años recién cumplidos el pasado noviembre, admite que "tiene claro" lo que va a votar, en una decisión en la que, asegura, influirá sobre todo la actualidad política de la comunidad, más que la nacional. "Creo que los que están ahora lo están haciendo bien", resume. Soto (19), por su parte, también desgrana que tiene "más o menos" decidido en quién depositará su confianza, aunque matiza que quiere "informarse bien".

El papel de las redes sociales

En lo que sí coinciden estos cuatro jóvenes es en las nuevas tendencias para informarse, con las redes sociales ganando cada vez más peso. Y también en el peligro que entraña la desinformación que ven en ellas. "Algunos te mienten descaradamente y otras veces lees una barbaridad y vas a comprobar si la han dicho realmente, y por desgracia no era clickbait", ironiza Ortubia, que reconoce que su "algoritmo" le muestra "cosas de política". "No es que me guste la política, es que veo fundamental saber qué está pasando y qué ideas pasan por la cabeza de la gente que tiene el poder", concluye.

"Suelo informarme por las redes sociales, sí, sobre todo por TikTok, pero muchas veces voy a corroborar lo que veo porque puede estar manipulado, solo por perjudicar al contrario", indica Soto. Ramos, en cambio, incide en que la información le llega especialmente "por la televisión y en las conversaciones familiares, aunque no es un tema habitual, es más cuando nos juntamos todos".

Asín, por último, también subraya que hay ocasiones en las que tiene que salir de las redes sociales para corroborar las cuestiones que más le llaman la atención. "Si algo no me convence lo busco, porque no me fío, e intento comprobarlo en sitios que están certificados y que sé que son fiables", sentencia este joven que, como otros 32.980 aragoneses que han cumplido los 18 años tras el 28 de mayo de 2023, podrán aportar su granito de arena al futuro político de su comunidad.