La borrasca Ingrid trae nevadas y viento a Aragón: la cota de nieve baja y el cierzo soplará con fuerza
La Aemet prevé nevadas significativas en cotas altas del Pirineo y Albarracín mientras que las temperaturas bajarán aún más de cara al fin de semana
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes 23 de enero un episodio claramente invernal en Aragón debido a la llegada de la borrasca Ingrid, con nevadas significativas en el Pirineo y la sierra de Albarracín y rachas muy fuertes de viento del oeste en el sistema Ibérico. El escenario combina nubosidad abundante, precipitaciones y un descenso térmico que puede dejar heladas, sobre todo en zonas de montaña.
En el Pirineo y el sistema Ibérico, la previsión apunta a cielos muy nubosos con precipitaciones débiles, mientras que en el resto de la comunidad se esperan intervalos nubosos, con claros en las horas centrales y posibilidad de lluvias débiles y aisladas a primeras horas y al final del día.
La Aemet ha activado la alerta amarilla por nevadas en el Pirineo oscense este viernes desde las 00.00 horas hasta las 12 en el Pirineo y en Albarracín y Jiloca desde las 12.00 hasta las 23.59 horas.
La cota de nieve baja y puede dejar espesores relevantes
Uno de los puntos clave de la jornada será la cota de nieve, que arrancará alrededor de 1.000–1.200 metros y tenderá a descender hasta 800–1.000 metros. En el entorno del Pirineo oscense se esperan episodios de nieve y lluvia, con aviso meteorológico por acumulaciones en altura.
También la zona de Albarracín y Jiloca figura con aviso por nieve por encima de 1.000–1.200 metros, con acumulaciones previstas que pueden alcanzar 10 centímetros en 24 horas en los tramos señalados por Aemet.
Temperaturas a la baja y viento que añade “sensación de frío”
Las temperaturas bajarán ligeramente, con las mínimas al final del día, y se esperan heladas en el Pirineo y débiles en el sur de Teruel. En las capitales, el pronóstico se mueve en valores invernales: Huesca entre 2 y 11 ºC, Teruel entre 1 y 9 ºC y Zaragoza entre 5 y 15 ºC, con un viento que puede acentuar la sensación térmica.
El viento soplará moderado del oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el sistema Ibérico, un factor a vigilar especialmente en carreteras expuestas, puertos de montaña y zonas elevadas.
Fin de semana: más frío y nueva tanda de nevadas
La previsión de Aemet para los próximos días mantiene el tiempo revuelto. El sábado 24 se esperan intervalos nubosos con precipitaciones en Pirineo y sistema Ibérico, y una cota de nieve que puede bajar de forma notable en algunos momentos. El domingo 25 continuará la nubosidad, con precipitación más probable en el Pirineo y la cota de nieve en niveles medios, sin descartar nuevas nevadas relevantes en zonas altas.
