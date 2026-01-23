Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca Ingrid trae nevadas y viento a Aragón: la cota de nieve baja y el cierzo soplará con fuerza

La Aemet prevé nevadas significativas en cotas altas del Pirineo y Albarracín mientras que las temperaturas bajarán aún más de cara al fin de semana

Varias personas caminan por Teruel bajo la nevada a principios de enero

Varias personas caminan por Teruel bajo la nevada a principios de enero / EFE / ANTONIO GARCÍA

Luis Alloza

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes 23 de enero un episodio claramente invernal en Aragón debido a la llegada de la borrasca Ingrid, con nevadas significativas en el Pirineo y la sierra de Albarracín y rachas muy fuertes de viento del oeste en el sistema Ibérico. El escenario combina nubosidad abundante, precipitaciones y un descenso térmico que puede dejar heladas, sobre todo en zonas de montaña.

En el Pirineo y el sistema Ibérico, la previsión apunta a cielos muy nubosos con precipitaciones débiles, mientras que en el resto de la comunidad se esperan intervalos nubosos, con claros en las horas centrales y posibilidad de lluvias débiles y aisladas a primeras horas y al final del día.

La Aemet ha activado la alerta amarilla por nevadas en el Pirineo oscense este viernes desde las 00.00 horas hasta las 12 en el Pirineo y en Albarracín y Jiloca desde las 12.00 hasta las 23.59 horas.

La cota de nieve baja y puede dejar espesores relevantes

Uno de los puntos clave de la jornada será la cota de nieve, que arrancará alrededor de 1.000–1.200 metros y tenderá a descender hasta 800–1.000 metros. En el entorno del Pirineo oscense se esperan episodios de nieve y lluvia, con aviso meteorológico por acumulaciones en altura.

También la zona de Albarracín y Jiloca figura con aviso por nieve por encima de 1.000–1.200 metros, con acumulaciones previstas que pueden alcanzar 10 centímetros en 24 horas en los tramos señalados por Aemet.

Temperaturas a la baja y viento que añade “sensación de frío”

Las temperaturas bajarán ligeramente, con las mínimas al final del día, y se esperan heladas en el Pirineo y débiles en el sur de Teruel. En las capitales, el pronóstico se mueve en valores invernales: Huesca entre 2 y 11 ºC, Teruel entre 1 y 9 ºC y Zaragoza entre 5 y 15 ºC, con un viento que puede acentuar la sensación térmica.

El viento soplará moderado del oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el sistema Ibérico, un factor a vigilar especialmente en carreteras expuestas, puertos de montaña y zonas elevadas.

Fin de semana: más frío y nueva tanda de nevadas

La previsión de Aemet para los próximos días mantiene el tiempo revuelto. El sábado 24 se esperan intervalos nubosos con precipitaciones en Pirineo y sistema Ibérico, y una cota de nieve que puede bajar de forma notable en algunos momentos. El domingo 25 continuará la nubosidad, con precipitación más probable en el Pirineo y la cota de nieve en niveles medios, sin descartar nuevas nevadas relevantes en zonas altas.

El exdirector de Medio Natural del Gobierno de Aragón considera el caso del Clúster del Maestrazgo "la punta del iceberg" del desarrollo de las renovables

Los tractores vuelven a las carreteras de Aragón, en directo: los agricultores buscan bloquear el centro de Zaragoza

Los tractores se preparan para bloquear Zaragoza dos años después y generarán afecciones casi todo el día: "Es el momento de apretar más"

Aragón entra en campaña por el 8F: Azcón se juega volver a gobernar con la amenaza creciente de Vox

¿Por qué la plaza del Pilar es la zona peor iluminada de Zaragoza?

Parece Estados Unidos, pero está en España: el espectacular desierto ideal para una escapada desde Zaragoza

Zelenza llevará a WiZink y Marktel a la Audiencia Nacional si no subrogan a los 121 trabajadores de Zaragoza

Los jóvenes aragoneses que se estrenan el 8F: "Siento que si no voto, luego no puedo quejarme desde el sofá de mi casa"

