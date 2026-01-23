La borrasca Ingrid trae nevadas y viento a Aragón: la cota de nieve baja y el cierzo soplará con fuerza

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes 23 de enero un episodio claramente invernal en Aragón debido a la llegada de la borrasca Ingrid, con nevadas significativas en el Pirineo y la sierra de Albarracín y rachas muy fuertes de viento del oeste en el sistema Ibérico. El escenario combina nubosidad abundante, precipitaciones y un descenso térmico que puede dejar heladas, sobre todo en zonas de montaña.

En el Pirineo y el sistema Ibérico, la previsión apunta a cielos muy nubosos con precipitaciones débiles, mientras que en el resto de la comunidad se esperan intervalos nubosos, con claros en las horas centrales y posibilidad de lluvias débiles y aisladas a primeras horas y al final del día.

La Aemet ha activado la alerta amarilla por nevadas en el Pirineo oscense este viernes desde las 00.00 horas hasta las 12 en el Pirineo y en Albarracín y Jiloca desde las 12.00 hasta las 23.59 horas.

La cota de nieve baja y puede dejar espesores relevantes

Uno de los puntos clave de la jornada será la cota de nieve, que arrancará alrededor de 1.000–1.200 metros y tenderá a descender hasta 800–1.000 metros. En el entorno del Pirineo oscense se esperan episodios de nieve y lluvia, con aviso meteorológico por acumulaciones en altura.

También la zona de Albarracín y Jiloca figura con aviso por nieve por encima de 1.000–1.200 metros, con acumulaciones previstas que pueden alcanzar 10 centímetros en 24 horas en los tramos señalados por Aemet.

Temperaturas a la baja y viento que añade “sensación de frío”

Las temperaturas bajarán ligeramente, con las mínimas al final del día, y se esperan heladas en el Pirineo y débiles en el sur de Teruel. En las capitales, el pronóstico se mueve en valores invernales: Huesca entre 2 y 11 ºC, Teruel entre 1 y 9 ºC y Zaragoza entre 5 y 15 ºC, con un viento que puede acentuar la sensación térmica.

El viento soplará moderado del oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el sistema Ibérico, un factor a vigilar especialmente en carreteras expuestas, puertos de montaña y zonas elevadas.

Fin de semana: más frío y nueva tanda de nevadas

La previsión de Aemet para los próximos días mantiene el tiempo revuelto. El sábado 24 se esperan intervalos nubosos con precipitaciones en Pirineo y sistema Ibérico, y una cota de nieve que puede bajar de forma notable en algunos momentos. El domingo 25 continuará la nubosidad, con precipitación más probable en el Pirineo y la cota de nieve en niveles medios, sin descartar nuevas nevadas relevantes en zonas altas.