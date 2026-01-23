Los tractores vuelven a las carreteras de Aragón, en directo: los agricultores buscan bloquear el centro de Zaragoza

Febrero de 2024. El campo aragonés estalla como hacía tiempo que no se veía y, al calor de las protestas que se venían produciendo tanto en el resto del país como en Europa, bloquean durante varios días consecutivos las carreteras aragonesas. Han pasado dos años y, según denuncian los agricultores y ganaderos de la comunidad, los avances han sido escasos. Es por ello que este viernes una nueva manifestación volverá a bloquear el centro de Zaragoza durante buena parte del día.

Y eso que en un principio no iban a ser una, sino dos las marchas que prometían dar batalla en la capital aragonesa y su entorno. Pero este pasado jueves AEGA, la asociación que agrupa a los 'espontáneos' que sacaron sus tractores a las carreteras y a las calles aragonesas en febrero de 2024, decidió cancelar el corte de 48 horas que había programado a partir de este viernes en la AP-2, a la altura de Villafranca de Ebro. Según explican desde la organización, esto se debe a una "petición expresa" de la Subdelegación del Gobierno en Aragón, que finalmente no ha autorizado la protesta.

UAGA, UPA, Araga y Asaja y algunos de los miembros de AEGA, que llevarán su propio chaleco, han quedado en dos puntos de entrada a Zaragoza a las 9.00 horas, por lo que las carreteras y autovías desde los distintos pueblos de la comunidad presentarán afecciones desde horas antes. Uno, en la avenida Pirineos, a la altura de Macanaz. Otro, ya en el paseo Echegaray, junto al tercer cinturón.

Noticias relacionadas

Todos ellos desfilarán unidos hacia el centro de la ciudad, donde estacionarán sus tractores a las 11.00 horas, en el céntrico paseo Independencia. Ahí permanecerán hasta las 15.00 horas, en un intervalo de tiempo en el que el sector primario aragonés marchará a pie hasta los edificios de las principales instituciones de la comunidad y del Estado.