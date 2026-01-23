Las obras de reconversión de la Torre del Agua de Zaragoza comenzarán la próxima semana y la fachada digital volverá a licitarse

La Torre del Agua de la Expo de Zaragoza estará en obras a partir del próximo lunes. La semana que viene darán comienzo unos trabajos de reconversión que la transformarán en el Faro de la Logística anunciado por el Gobierno de Aragón, propietario del edificio a través de la sociedad Expo Zaragoza Empresarial. Llevan varios meses preparando el inicio de unos trabajos que serán la esperada recuperación para un uso público del edificio de más de 80 metros de altura diseñado por el arquitecto Enrique de Teresa.

El pasado lunes se le daba luz verde a la licencia para el comienzo de las obras en el Ayuntamiento de Zaragoza, unos trabajos que llevan adjudicados y con contrato ya firmado desde el pasado 14 de diciembre. En dos lotes diferentes, uno adjudicado por 4.336.389,32 euros a Constructora San José, para ejecutar la obra civil en el icónico edificio del meandro de Ranillas, y otro por 2.175.029,5 euros (ambos con el IVA incluido) para acometer las instalaciones, otorgado a la empresa Eiffage Energía.

En total son 6,5 millones de euros de inversión para sacar del olvido el emblemático 'rascacielos' de la Expo, que lleva más de 17 años sin tener un uso definitivo. Y al que le falta una pata importante para su reconversión definitiva: la fachada digital que diseñó la empresa Oboria y su máximo responsable, Miguel Fontgivell. Con el proyecto ya elaborado, está atascada su ejecución por el lío montado en su licitación. Aunque desde el Gobierno de Aragón ya tienen vía libre para volver a sacarlo de nuevo a concurso público, en los próximos días.

Se licitó por más de 6 millones de euros y se presentaron tres ofertas, dos de ellas fueron excluidas y quedó como válida una tercera, presentada por la UTE formada por Aneum Led y Fibratel, que se valoró en su oferta técnica por debajo del mínimo exigible. En su día volvió a licitarse, pero esta UTE recurrió al TACPA la decisión de Expo Zaragoza Empresarial de descartar su oferta, este le dio la razón y la DGA se vio obligada a anular ese segundo concurso público y hacer una segunda valoración.

La resolución de la misma acabó siendo más contundente y dura con la UTE en sus detalles y con el mismo resultado en su conclusión: quedaba descartada. La empresa volvió a recurrir y se le desestimó y después acudió de nuevo al TACPA que, en esta ocasión, dio por buena la decisión de Expo Zaragoza Empresarial y descartó su recurso. Eso derivó en que el pasado miércoles, 21 de enero, se declarara oficialmente desierto el concurso público. Y ahora solo falta que estas obras salgan de nuevo a licitación para tratar de adjudicar los trabajos durante la primavera. Ya deberían haber comenzado según el cronograma previsto por la DGA el año pasado, pero se prevé culminar en el mismo plazo.

Ahora de momento son los operarios de Constructora San José y de Eiffage Energía los que empezarán a trabajar en la Torre del Agua. Y tratar de cumplir con el plazo de 13 meses que ellos mismos se comprometieron a respetar en el momento de la firma del contrato. Y ver cómo se integran y solapan las obras en la fachada, si es que comienzan a lo largo del próximo verano.