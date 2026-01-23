De las patatas y el purín en la plaza España a la vista aérea de la Policía: las imágenes más sorprendentes de la tractorada en Zaragoza

La gran tractorada que ha bloqueado el centro de Zaragoza este viernes 23 de enero ha dejado imágenes espectaculares. Miles de agricultores se han desplazado desde todos los puntos de Aragón hasta la capital para protestar por la situación que vive el sector y han señalado principalmente a Mercosur como principal culpable. "Los del campo comeremos, los de la ciudad ya veremos", se ha podido leer en uno de los cientos de carteles que han portado los trabajadores en sus propios vehículos.

Agricultores de UAGA, UPA, Asaja y Araga, junto a algunos miembros de AEGA, habían quedado a primera hora de la mañana en la avenida Pirineos para organizarse antes de formar una gran columna en dirección al centro de Zaragoza. Los vehículos han ido desfilando por algunas de las principales arterias de la capital aragonesa como Vía Ibérica o Ciudad de Soria camino al punto de partida.

Después de mostrar su enfado a los medios de comunicación y simpatizantes que les han mostrado su apoyo a la entrada de Zaragoza, los agricultores se han vuelto a subir a sus tractores y han iniciado una procesión camino al Paseo Independencia. Los tractores han desfilado mientras hacían mucho ruido por San Vicente de Paúl formando una columna eterna camino al Coso donde han girado hacia la plaza de España.

Los vehículos finalmente han parado sobre el mediodía en la plaza de España donde el enfado ha aumentado y se han vivido alguna que otra escena más tensa. Algunos agricultores han decidido esparcir como protesta un gran saco de patatas por la calzada del Paseo Independencia. Unos tubérculos que han terminado aplastados por la fuerza de otros tractores que iban avanzando por la principal vía comercial de Zaragoza. Otros agricultores han derramado justo al lado un bidón de purín.

Otra imagen curiosa la ha compartido la Policía Nacional que ha grabado desde el aire la tractorada que ha invadido Zaragoza este viernes. Los tractores se quedarán aparcados entre Paseo Independencia y María Agustín hasta las 16.00 horas cuando emprenderán su camino a casa pasando por delante del Pignatelli y las Cortes de Aragón.

Según los datos recogidos a pie de la protesta, se trata de la mayor movilización agraria en Aragón desde la celebrada en 10 de marzo de 2020, cuatro día antes del confinamiento por la pandemia de covid-19. Según las estimaciones de UAGA, Asaja, UPA y Araga, han participado 800 vehículos agrícolas en la tractorada mientras que la Policía rebaja la cifra a 600 tractores. Además, a la movilización se han sumado más de 2.000 manifestantes a pie.