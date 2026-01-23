Pueyo arranca su carrera a la Presidencia de Aragón: "Hoy CHA da el primer paso para formar una mayoría progresista y aragonesista que frene al PP y Vox"
La izquierda aragonesista inicia la campaña para las elecciones anticipadas del 8F en la comunidad con el eslogan 'A favor de Aragón'
Entre vítores de "¡presidente!" y aplausos de sus militantes, Jorge Pueyo ha dado este viernes el pistoletazo de salida a la carrera electoral que inicia como candidato de Chunta Aragonesista a la Presidencia de Aragón, en una campaña que durará dos semanas y derivará en los comicios autonómicos del próximo 8F, que por primera vez se celebrarán de forma independiente al resto de comunidades autónomas.
La escenografía tampoco ha sido casual. Con el Ball de Benas, la melodía pirenaica que inspiró el Himno del Riego en el siglo XIX y que a la postre fue la marcha de la II República (y que siguió sonando en el valle, pese a la censura, durante el franquismo), como banda sonora, Pueyo ha salido de la sede de CHA en la calle Predicadores de Zaragoza acompañado de los cuatro candidatos que completan los primeros puestos de la lista por la provincia, Isabel Lasobras, Miguel Jaime, Mari Carmen Bozal y Adrián Tello.
Y su primer mensaje ha sido claro y optimista. "Hoy, desde CHA, damos el primer paso para formar una mayoría progresista y aragonesista que frene los recortes del PP con el apoyo de Vox", ha afirmado el candidato de la izquierda aragonesista, quien también se ha detenido en la manifestación masiva por la educación pública vivida ayer en las calles de la capital aragonesa. "Los docentes, familias y alumnos le han dado una lección a Azcón", ha aseverado.
Pueyo ha querido distanciarse en todo momento de las directrices que a otros partidos le llegan desde Madrid y ha centrado sus primeras palabras oficiales como candidato en "la lucha contra la despoblación, el extractivismo o la desposesión en el campo" y en la política en favor de "la sanidad, la educación y los servicios públicos", criticando además la "lamentable política de vivienda del señor Azcón".
Asimismo, ha pedido una campaña "limpia, sin el ruido y el barro clásico, en la que se hable realmente de Aragón". "Tenemos una oportunidad única de hablar en beneficio de los aragoneses y aragonesas", ha proseguido, en referencia a la singularidad de este adelanto electoral, que separa la campaña de Aragón del resto de territorios.
'A favor de Aragón' como lema electoral
"El que entienda que esto es la primera ronda para las generales se equivoca", ha sentenciado al respecto. Y es que Pueyo ha sido muy crítico con unos comicios que, dice, responden a una "jugada de Feijóo para desgastar al PSOE", tanto en diciembre en Extremadura como ahora en Aragón. "Eso puede que le de efecto, pero van a convertir la comunidad en el caballo de troya para la extrema derecha", ha añadido.
Su lema electoral, en la misma línea: A favor de Aragón. "Siempre debemos votar a favor de Aragón, como llevamos haciendo desde CHA dos años y medio en el Congreso (donde aún es diputado) y como hemos hecho durante 40 años, con más de 1.000 cargos públicos y ni un solo caso de corrupción", ha subrayado, marcando una línea de separación respecto a los partidos estatales.
"Únicamente nos mueve el amor por nuestra tierra y nuestra gente", ha concluido Pueyo, que ha llamado a la precaución ante unas encuestas iniciales que son "muy positivas" para CHA, como la del CIS, que podrían darle hasta cinco escaños (ahora tiene tres).
