Comienza el corte de la línea entre Zaragoza, Monzón y Lérida que afectará durante cuatro días: este es el plan alternativo de Renfe para viajar
Las obras de Adif en la infraestructura afectarán al servicio ferroviario durante este fin de semana y el del 31 de enero y 1 de febrero
Europa Press
Renfe ha programado 36 servicios de autobús en la línea Zaragoza-Monzón-Lleida para trasladar a sus viajeros durante dos fines de semana debido al corte de la línea por trabajos de mejora que lleva a cabo Adif. Los buses sustituirán al tren este sábado 24 y el domingo 25, y también los próximos 31 de enero y 1 de febrero, y darán servicio a todos los municipios de la ruta.
Unas obras que lleva a cabo Adif en distintos puntos de la línea Zaragoza-Monzón-Lleida obligan a interrumpir la circulación el penúltimo y el último fin de semana de enero. Para garantizar el viaje, Renfe ha diseñado un plan de transporte alternativo por carretera para los viajeros de esta línea. De esta forma, 36 autobuses darán servicio a todos los municipios de esta ruta los cuatro días citados 24, 25 y 31 de enero y 1 de febrero.
En dos localidades cambiará el punto de subida y bajada de viajeros: en Tardienta estará situado en la plaza de la Estación (junto a los contenedores) y en Monzón estará ubicado en la estación de autobuses (Camino de la Jacilla). Además, en Zaragoza los servicios tendrán origen y destino solamente en la terminal de Delicias, en la estación de autobuses (dársenas 21 a 24), ya que se suprimen las paradas de Goya, Miraflores y Portillo.
Renfe informará a los viajeros a través de distintos canales, como su página web y el personal de a bordo y en estaciones. La información sobre los servicios afectados está disponible en www.renfe.com.
- Inditex cierra otra tienda en Zaragoza: la ciudad se queda sin ningún local de una de sus firmas más icónicas
- Adiós a uno de los eternos problemas del bus en Zaragoza: fin al lío del cambio en efectivo
- La A-23 pierde un emblema de la gastronomía entre Zaragoza y Huesca: cierra un mítico restaurante tras 25 años
- Un apagón en el centro de Zaragoza obligará a cerrar siete restaurantes en hora punta: "Deja sin comida a cientos de personas"
- Este es el colegio de Zaragoza que ha vuelto a ganar un premio nacional de competencias digitales
- Los puntos calientes de la tractorada en Zaragoza: las calles y accesos más afectados este viernes
- El Ayuntamiento de Zaragoza confirma que la ciudad tendrá un museo de la Semana Santa: este es el edificio donde se instalará
- Kashmir, la tienda vintage en el centro de Zaragoza que fabrica sus propios bolsos: 'Si puedo vivir de esto y alimentar a mis hijos, es suficiente