Comienza el corte de la línea entre Zaragoza, Monzón y Lérida que afectará durante cuatro días: este es el plan alternativo de Renfe para viajar

Unas obras que lleva a cabo Adif en distintos puntos de la línea Zaragoza-Monzón-Lleida obligan a interrumpir la circulación el penúltimo y el último fin de semana de enero. Para garantizar el viaje, Renfe ha diseñado un plan de transporte alternativo por carretera para los viajeros de esta línea. De esta forma, 36 autobuses darán servicio a todos los municipios de esta ruta los cuatro días citados 24, 25 y 31 de enero y 1 de febrero.

En dos localidades cambiará el punto de subida y bajada de viajeros: en Tardienta estará situado en la plaza de la Estación (junto a los contenedores) y en Monzón estará ubicado en la estación de autobuses (Camino de la Jacilla). Además, en Zaragoza los servicios tendrán origen y destino solamente en la terminal de Delicias, en la estación de autobuses (dársenas 21 a 24), ya que se suprimen las paradas de Goya, Miraflores y Portillo.

Renfe informará a los viajeros a través de distintos canales, como su página web y el personal de a bordo y en estaciones. La información sobre los servicios afectados está disponible en www.renfe.com.