La Universidad San Jorge firma un acuerdo con la china Hangzhou Polytechnic para colaborar con empresas de vehículos eléctricos

La Universidad San Jorge y la Hangzhou Polytechnic (China) han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de promover la cooperación académica y científica entre ambas instituciones.

Al acto, celebrado en el campus de la Universidad San Jorge, han asistido Chen Chen, directora de la Oficina de Educación Internacional de la Hangzhou Polytechnic, y Hou Yongfeng, consejero de Educación de la Embajada de la República Popular de China en España, entre otros representantes de la Hangzhou Polytechnic y de la Embajada. Asimismo, también ha estado presente Du Ye, responsable de Recursos Humanos y de Operaciones en Europa de Leapmotor, empresa china del sector de la automoción especializada en el desarrollo de vehículos eléctricos inteligentes.

En este contexto, el convenio cuenta con el respaldo de la amplia trayectoria del Grupo San Valero, al que pertenece la Universidad San Jorge, con experiencia consolidada en la formación profesional en sectores estratégicos como la automoción, principalmente el vehículo eléctrico, la informática, y la logística.

La Embajada de la República Popular China en España ha señalado que esta cooperación se enmarca en el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Educativa firmado por los ministerios de Educación de China y España. Asimismo, expresó su compromiso de promover la cooperación en formación profesional, contribuyendo a consolidar la colaboración en áreas estratégicas y favoreciendo el desarrollo de proyectos conjuntos que fomenten la formación de talento, la innovación, la proyección internacional y el desarrollo industrial.

Además, este acuerdo contempla el impulso de programas de intercambio de alumnos, con el fin de fomentar el entendimiento intercultural y profundizar en la relación académica entre las comunidades universitarias de ambos países y del profesorado, orientados al desarrollo curricular, la innovación en métodos de enseñanza y la creación de recursos educativos compartidos.

En este sentido, también figura un plan destinado a la especialización y al desarrollo profesional, programas de formación docente y desarrollo de proyectos de investigación conjuntos, así como la colaboración con empresas del sector tecnológico.

Proyección internacional de la USJ

Esta colaboración es posible gracias a que la Universidad San Jorge ha obtenido el Certificado de Cualificación de las Instituciones Educativas Extranjeras, un documento oficial emitido por la Embajada de la República Popular de China en nombre del gobierno chino que acredita a las universidades internacionales para impartir titulaciones oficiales de manera conjunta con instituciones de educación superior chinas.

Este certificado es imprescindible para establecer acuerdos de cooperación y proyectos académicos, facilitar programas compartidos, intercambios y dobles titulaciones, así como para tramitar el reconocimiento de títulos y procesos administrativos vinculados a la contratación de docentes extranjeros en China.

Este reconocimiento representa un paso decisivo en la internacionalización de la Universidad San Jorge, reforzando su presencia en China y ampliando las oportunidades de colaboración institucional, movilidad y formación para su comunidad universitaria.

Un momento de la visita realizada tras la firma del acuerdo. / USJ

Hangzhou Polytechnic es una institución líder en educación y formación en el ámbito del vehículo a motor en China, con más de 24.000 estudiantes y 1.000 docentes distribuidos en varios campus que ofrecen diferentes especialidades. Mantiene estrechas colaboraciones con empresas punteras del sector, como Geely, Leapmotor y Li Auto, desarrollando alianzas estratégicas para formar profesionales en vehículos de nueva energía, impulsar la cooperación entre industria, universidad e investigación y poner en marcha programas formativos.

Según Hangzhou Polytechnic, en los últimos tres años sus estudiantes han obtenido 96 premios nacionales y son altamente valorados por las empresas por su elevada cualificación técnica.

Noticias relacionadas

Globalización de Leapmotor

Actualmente, Leapmotor ha consolidado su presencia a nivel global y está construyendo un modelo sostenible para su expansión internacional. El fabricante cuenta con una red de más de 800 puntos de venta y servicio en más de 40 países y regiones. De ellos, más de 650 se encuentran en Europa, donde sus productos han logrado un notable reconocimiento entre los usuarios locales. La marca resalta su implantación en Aragón y su previsión de lanzar su proyecto de producción local en Europa a finales de este año, con el modelo B10 como el primer vehículo de esta iniciativa.