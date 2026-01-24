Ayuso 'empuja' hacia la derecha a Azcón de cara al 8F: "Aragón tiene que enseñarle a Sánchez que tiene los días contados"

E Isabel Díaz Ayuso irrumpió en la campaña de Aragón. La presidenta de la Comunidad de Madrid, rostro del ala más dura del Partido Popular desde hace años, es el primer fichaje de Jorge Azcón -con el permiso de Cuca Gamarra- para la campaña conservadora de cara a las elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero. Una retahíla de ataques al Gobierno de España, un Pedro Sánchez presentado como "el culpable de romper la convivencia entre españoles" y que tiene "los días contados en La Moncloa" y el discurso más cortante del PP han llegado a la discoteca Kenbo de Zaragoza. Un encuentro con jóvenes en el que la fuerza de Ayuso ha servido para captar la atención en busca del votante de derechas que duda de abrazar a Vox, partido no mencionado en todo el discurso. Tampoco a Alberto Núñez Feijóo: Ayuso y Azcón sí hablaron de "echar a Sánchez", pero no de su sustituto.

Una hora después de iniciar su paseo por el centro de la capital aragonesa, unas 600 personas (según el PP) han acudido a un vermú en la céntrica discoteca que, en teoría, no llevaba logos conservadores. No había muchas dudas. Ayuso, con discurso propio, y Azcón, con respuestas a preguntas de la organización y cogidas del público, convirtieron el aperitivo en el primer acercamiento conservador a los jóvenes de cara al 8F.

"Es un momento importante para España", ha analizado Ayuso, que ha criticado que el Gobierno central quiere "tener perdida" a la ciudadanía, entre la que se ha incluido. "Un tiempo de difícil retorno por aquellos que no la quieren y que se sustentan en el corto plazo", ha afirmado la presidenta madrileña que en el "largo plazo" ha lanzado una amenaza velada al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: "Nos vamos a enterar". Primero vítores a la madrileña.

La "juventud española" a la que no ha dejado de llamar Ayuso ha sido el objetivo de la jornada. Ayuso ha acusado a otras formaciones de preparar un terreno para "el caldo de populismo", con expresiones asociadas a Vox y a Podemos, pero sin mencionarlos explícitamente. "Es miserable tratar de hacer un proyecto político de eso", ha concretado la dirigente del PP, que ha criticado que Sánchez "ha levantado un muro y consiente las golfadas porque así no gobierna la derecha". Ha presentado, también, un imposible en la comunicación entre españoles de diferentes regiones.

Según Ayuso, el Gobierno central impulsa a "la diferencia" y trabaja para que "todo sea un bando u otro". "Es un populismo patético que ha arruinado naciones y Sánchez es el responsable directo de la ruptura de la convivencia", ha agitado la presidenta popular, que ve en el presidente del Gobierno un hombe que "busca romper la alternancia política". Entre medias, Andalucía como ejemplo de un lugar que representa que "del socialismo se sale" y como muestra de que "la gente quiere prosperar". Ayuso ha rechazado conflictos entre sexos ("hombres y mujeres somos iguales, me da igual que una estación lleve nombre de mujer, lo importante es que el tren llegue") y ha afirmado no querer "que ideologicen todo" ni que "dejen al frente de las instituciones a los más inútiles". La jefa de la Comunidad de Madrid ha entrado así en las últimas crisis en el sistema ferroviario y ha pedido "menos sectarismo y más rigor" en un discurso cargado de ataques a los partidos progresistas.

Sin ayudas y el fin del Gobierno de Sánchez

Lo que ha quedado claro es que a Isabel Díaz Ayuso no le gustan las políticas sociales, las ayudas, del Gobierno de España. "La izquierda vive del pitas, pitas y de abonar a la sociedad, de darte mil euros a ti por ser joven, a ti por ser mujer", ha afirmado, entre aplausos, Ayuso. Unas ayudas de mil euros que apenas dos horas antes Jorge Azcón había presentado como base para su proyecto universitario: todos los alumnos aragoneses que aprueben la selectividad tendrán matrículas gratis (mil euros ha cifrado Azcón) en el inicio de su aventura universitaria.

"La disputa de toda la vida es la del socialismo contra la libertad y por eso espero que Aragón sea la próxima comunidad que le diga a Sánchez que se vaya a su casa", ha resumido la madrileña, que ha asegurado que el Gobierno central "no tiene nada que hacer" en lo que queda de legislatura. Y un consejo para Azcón: "Las coaliciones complican mucho las cosas y hay que ensanchar el centro derecha liberal y enseñarle a Sánchez que este camino al que nos quiere llevar tiene los días contados". Contra Vox y contra Sánchez, pero sin mencionar a Vox ni apoyar a Feijóo.

Azcón asevera que la democracia española "se está deteriorando"

El fervor por Díaz Ayuso se ha rebajado con la intervención posterior del presidente de Aragón. Jorge Azcón, el candidato popular a la reelección autonómica, tenía la complicada tarea de mantener el nivel de excitación de la presidenta madrileña. "La democracia poco a poco se está deteriorando, porque parece que no pasa nada con que el Parlamento tenga una mayoría contraria al Gobierno, el fiscal general esté condenado o no se tengan Presupuestos", ha iniciado Azcón, que ha defendido que la composición de las instituciones hace que "poco a poco se mejore o se destroce el país".

La fórmula del "poco a poco" para completar objetivos no casa con la política de hoy en día. Ha admitido Azcón que Madrid "esprinta" en su relación con la economía y ha adoptado la defensa de "la libertad" que llevó a Ayuso a su primera victoria electoral. Ese concepto de libertad es "el que se quiere para Aragón", ha defendido a Azcón, que ha afirmado que los anuncios de grandes inversiones permitirán a la comunidad "ponerse al frente de la economía en favor de la gente joven".

"Queremos que la gente tenga libertad y hay alfombra roja" para la inversión, ha dicho Azcón, que quiere que Aragón crezca "de la mano de todos", sin dejarse por camino autónomos dudosos, según preguntaban los jóvenes presentes, de emprender un proyecto propio. Porque en Aragón y en España "se pagan muchísimos impuestos". Un resumen, y un antónimo, a lo que Azcón quiere ejecutar en su tierra y copiar de Díaz Ayuso: "Se bajan impuestos cuando crece la economía y es un círculo virtuoso en el que las comunidades que lo entienden bajan impuestos y ayudan a que crezca la economía y los puestos de trabajo". Más recaudación, dijo Azcón, para "mejorar los servicios públicos" como intención para el próximo ciclo político.

Entre las dudas planteadas por la organizadora del evento, que aseveró que las preguntas eran abiertas y sin filtro, se colaba la formación de los jóvenes. "La FP va a tener un crecimiento sin precedentes, tanto en la tecnología como en la construcción", ha dicho Azcón, que al ser cuestionado por elegir entre formación profesional o universidad, tomó el camino del centro: "Hay oportunidades para los dos y cada uno tiene que estudiar lo que quiere y le apasiona". Libertad y esas cosas.

Y esas elecciones de Aragón que solo hablarán de Aragón, según Azcón, tendrán su impacto nacional. "No podemos votar para echar a Sánchez, ya lo haremos en las generales", ha afirmado el candidato del PP, que ha dicho que el 8F servirá para "empezar a enseñar la puerta de salida a Pedro Sánchez". Se irá Sánchez, pero no se sabe si entrará Alberto Núñez Feijóo, al que no se ha mencionado ni una sola vez. Tampoco se sabe qué hará el PP con Vox, al que solo se le ha intuido por ser un partido que "se va corriendo cuando vienen los momentos de asumir la responsabilidad". Y una llamada final a los jóvenes que, según algunas encuestas y las redes sociales, abrazan con querencia a la ultraderecha de Abascal: "Aunque estén cabreados y tengan razones para el enfado, que piensen en un cabreo útil y que sepan que quien mejorará Aragón y España será el PP".