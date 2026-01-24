Azcón (PP) impulsará matrículas gratuitas a todos los estudiantes de primer año de la Universidad de Zaragoza si sigue en el Gobierno de Aragón

Primer anuncio educativo del PP en la campaña para las elecciones de Aragón. Jorge Azcón, presidente autonómico y candidato a la reelección, ha avanzado este sábado que impulsará la gratuidad de la matrícula de la Universidad de Zaragoza a todos los alumnos de primer curso. Una medida que, según han calculado los populares, beneficiará a 5.600 alumnos aragoneses cada año y que contará con un presupuesto de algo más de 5,6 millones de euros. La intención de Azcón es poner en marcha este plan "lo antes posible" si consigue seguir al frente del Gobierno autonómico y ampliarlo en futuros cursos, para llegar hasta 7.000 alumnos cada año.

El candidato del PP al Gobierno de Aragón se ha acercado este sábado al campus San Francisco para anunciar esta medida. Lo ha hecho acompañado de una veintena de jóvenes de su partido. "Vamos a impulsar la matrícula gratuita a todos los jóvenes que quieran empezar en la Universidad de Zaragoza", ha resumido Azcón, que ha descartado que "las limitaciones económicas sean un impedimento" para que los estudiantes de la comunidad se sumen a la comunidad universitaria. El jefe de los conservadores ha aclarado que la medida se centra en aquellos jóvenes que aprueben la selectividad en Aragón, que sean de colegios de la comunidad autónoma. De ahí, el cálculo de los 5.600 estudiantes.

"También queremos que las matrículas gratuitas se vayan impulsando para aquellos jóvenes que se esfuercen y acrediten el estudio y los resultados", ha precisado Azcón, anunciando que la intención es que las matrículas de cursos superiores también sean gratuitas "si se acredita que se ha cumplido con los méritos y la excelencia". El popular ha avanzado que si el plan se va cumpliendo, la medida se ampliaría a partir de los siguientes años académicos (desde el primero de la puesta en marcha) y podría alcanzar a 7.000 universitarios aragoneses.

La presencia de Ayuso en la campaña de Aragón

El líder conservador inicia este mediodía un fin de semana mano a mano con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Un encuentro con jóvenes en la discoteca Kenbo, después de un paseo por el centro de Zaragoza, y el domingo un mitin en los cines Palafox. El ala dura del PP apoya a Azcón desde el primer momento de la campaña. "Madrid es un ejemplo de crecimiento y líder económico y de generación de empleo", ha resumido Azcón, que ha insistido en su intención de que Aragón "aporte a la caja común" de la financiación autonómica.

"El ejemplo de Ayuso en su comunidad se tiene que contar en Aragón, porque es progreso crecimiento y posperidad, como la de las inversiones que vienen", ha concretado Azcón, que ha calificado de "extraordinarios" los resultados políticos de Ayuso. Según el aragonés, no es el discurso duro que ha frenado a Vox en Madrid lo que garantiza las mayorías absolutas a Díaz Ayuso, sino "mejorar la calidad de vida de madrileños" es lo que lleva a esos hitos en el voto.