El BOE lo confirma: la DGT revolucionará el tráfico en las carreteras de Aragón en 2026 por el eclipse solar

La Dirección General de Tráfico (DGT) aplicará en 2026 un giro relevante en los carriles VAO (Vehículos de Alta Ocupación): priorizará la ocupación del vehículo frente al tipo de propulsión. En la práctica, los turismos con un único ocupante —aunque lleven distintivo “0 emisiones”, “ECO”, “C” o “B”— solo podrán usar el VAO cuando lo permita la señalización, es decir, si los paneles de mensaje variable lo indican en el acceso.

El cambio queda recogido en la Resolución de 14 de enero de 2026 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que fija las medidas especiales de regulación del tráfico para 2026.

¿Qué se mantiene y qué cambia?

La norma general sigue siendo clara: en los carriles VAO, el número mínimo de ocupantes es de dos (incluido el conductor). Y se limita su uso a motocicletas de dos o tres ruedas, turismos, autobuses de más de 3.500 kg, autobuses articulados y vehículos mixtos adaptables.

La novedad está en las excepciones: los turismos con distintivo ambiental (V-25) podrán circular con una sola persona solo cuando lo autoricen los paneles de mensaje variable. Además, se contempla el caso de los vehículos con señal V-15 (movilidad reducida) y otros supuestos regulados.

Un accidente en el carril Bus-VAO en una imagen de archivo / DGT

El motivo: más coches “solo conductor” y menos eficacia del Bus-VAO

Tráfico sostiene que, en los últimos años, ha crecido el número de turismos —incluidos eléctricos con un solo ocupante— y eso ha provocado retenciones recurrentes en estos carriles. En el caso del VAO de la A-6, los datos del Centro Nacional de Gestión de Tráfico apuntan a saturación en horas punta: en 2025 la intensidad media subió un 10% en la calzada principal y un 22% en el carril Bus-VAO respecto a 2019, mientras que las retenciones aumentaron un 20% y un 90%, respectivamente.

La DGT añade que la implantación será progresiva y “en función del tráfico y de las necesidades” de cada VAO.

Dónde hay carriles VAO (y cuándo están activos)

El BOE identifica como VAO, entre otros, los tramos de la A-6 (calzada central) y la A-2 en Madrid; la GR-3211 (Granada–La Zubia); vías en Sevilla (Puente de la Señorita y A-8057); accesos en Málaga (A-357 y A-7056); la Ma-19 en Mallorca (cuando finalicen obras) y la V-21 en Valencia, siempre condicionados a la señalización fija o variable.

Pere Navarro, presidente de la DGT / EFE

La otra gran novedad de 2026: plan especial por el eclipse solar total

La resolución incorpora medidas especiales por el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, ante el incremento de desplazamientos previsto, con actuaciones y restricciones puntuales. Aragón, junto a Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Baleares y Comunidad Valenciana, será una de las comunidades donde mejor se verá el eclipse. "Con motivo del incremento de desplazamientos previstos para observar el eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto y en el que numerosas zonas de España están muy bien posicionadas para contemplarlo", según ha destacado la DGT.

La resolución incluye, entre otras medidas, restricciones a la circulación de vehículos pesados y de transporte de mercancías en fechas y tramos concretos, limitaciones a la celebración de pruebas deportivas y eventos que puedan afectar a la fluidez del tráfico, la regulación específica de carriles reservados para determinados tipos de vehículos, la prohibición de adelantamientos en tramos con elevada siniestralidad o congestión, la habilitación de carriles en sentido contrario al habitual en situaciones de elevada demanda, así como medidas especiales en condiciones meteorológicas adversas o en vías con alta presencia de ciclistas.