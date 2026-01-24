Cuenta atrás para los aspirantes al MIR y al EIR en Aragón: "El estudio no se me ha hecho tan duro como pensaba"

Cuenta atrás para los aspirantes al MIR, al EIR, al PIR y a otras pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada en España. Miles de estudiantes se enfrentan este sábado a los exámenes de especialidad y lo hacen con una mezcla de nervios y también de deseo de poner el punto final a los que han sido unos meses de intenso estudio. Lo cuenta Ana Garrido, una aragonesa que persigue su sueño de ejercer como enfermera en Pediatría. "Tengo ganas de, sobre todo, ver si lo que he ido estudiante y trabajando tiene su recompensa, pero no es un examen fácil, es difícil conseguir plaza", expresa.

La joven comenzó a preparar el examen el pasado mes de marzo, y compaginaba el estudio del EIR con los últimos meses de 4º de carrera. "Esos primeros meses eran más de ver clases, de subrayar, etc., más que de estudiar específicamente", explica.

Ana se ha preparado de la mano de la academia Ifses, que según indica es una de las más reconocidas en formación de aspirantes al Eir. Y, aunque todavía tiene que enfrentarse al examen oficial, sus sensaciones por ahora son positivas. "No sé cuál será el resultado luego, pero con la academia estoy bastante contenta. Pensaba que iba a ser más distante en el trato al ser un sitio grande, pero han sido bastante cercanos en el trato", celebra.

La cercanía juega un papel fundamental para los aspirantes a estas pruebas sanitarias especializadas que, durante unos meses, se dedican de manera casi exclusiva al estudio. La propia Ana se mentalizó de que este sería un proceso intenso que ahora está a punto de terminar. "No se me ha hecho tan duro como pensaba", expresa, y cuenta cómo ha gestionado el tiempo para no frustrarse durante estos meses: "A mí me cuesta mucho encerrarme a estudiar. Lo he hecho porque es lo que toca, y porque es lo que quiero hacer, pero ha sido muy importante para mí tener tiempo libre y hacer planes que me gustan".

Ana detalla que ha aprovechado los días libres que le daban en la academia para disfrutar de planes alternativos o de otros más corrientes como ir a tomar algo con sus amigas. "Era mi momento sagrado de la semana, y así cogía pilas para otra semana que iba a ser igual", indica, y añade que el proceso de estudio del Eir ha sido como vivir en un eterno "día de la marmota". "Todas las semanas son iguales, entonces el día que tienes para hacer algo motiva bastante", dice.

La gestión del tiempo

Para poder disfrutar de esos momentos de desconexión, Ana ha intentado hacer una óptima gestión de su tiempo. Por eso, aunque hasta ahora había preferido estudiar en las bibliotecas municipales o universitarias, estos meses ha optado por hacerlo desde casa. "Comía pronto para ponerme a estudiar pronto, y si tardo media hora en ir y volver a la biblioteca ya eran treinta minutos que pierdo de descanso. Prefería invertir ese tiempo en descansar, porque es agotador estar todo el día estudiando", comparte. Su prioridad ha sido precisamente esa: tener momentos de desconexión.

La aspirante al Eir espera que el tiempo invertido en el estudio y la organización que ha llevado a cabo estos meses surta efecto y consiga bordar el examen que le permitirá acceder a la única especialidad que quiere hacer: Pediatría. "La tengo clara desde hace mucho tiempo. Solo quiero esa, no barajo otra opción", afirma Ana.

Noticias relacionadas

Y su deseo es poder ejercerla en la comunidad. "Me costaría mucho renunciar a una plaza en Aragón porque estoy muy contenta aquí, tengo aquí mi vida, mis amigos... -cuenta-. Irse fuera es una experiencia, pero tengo la suerte de que pude hacer un Erasmus y sé lo que es estar fuera de casa, entonces no tengo ese gusanillo". "Para irme de Aragón tendría que ser porque no puedo quedarme", concluye.