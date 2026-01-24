Los efectos de la borrasca Ingrid en Aragón: uso obligatorio de cadenas en varias carreteras y problemas en el Monrepós

Los efectos de la borrasca Ingrid ya han llegado a Aragón. El temporal de nieve, lluvia y viento ya se deja sentir en varios puntos de la comunidad. Varios son los pueblos que han amanecido este sábado cubiertos de un manto blanco, sobre todo en el Pirineo y en la provincia de Teruel.

En las carreteras de Aragón, en estos momentos, es obligatorio el uso de cadenas en seis vías de la provincia de Teruel, y en varias de Huesca. Son carreteras que presentan a esta hora nivel rojo, es decir, queda prohibido su paso por ellas a camiones y vehículos articulados, mientras que hay que usar en el resto de vehículos.

Las vías afectadas en Teruel por la nieve son la Te-V-9032, en Griegos; la Te-V-9033, de Tramacastilla a Villar del Cobo; en la A-2709, de Bronchales a Noguera; la A-1511, de Santa Eulalia a Orihuela por Bronchales; la A-2515, de Cella a Monterde; A-1704. Albarracín a Frías de Albarracín. Además, hay decretado el nivel amarillo en la A-1509, en Alfambra por Visiedo

Quitanieves este sábado en una carretera de Teruel. / DPT

Los equipos de vialidad invernal de la DPT se han desplegado esta mañana en estas siete rutas, principalmente en la Sierra de Albarracín y Campo de Visiedo, donde ha nevado esta madrugada.

En Huesca

En la provincia de Huesca, son necesarias las cadenas o los neumáticos de invierno y está prohibido el tránsito de camiones y de vehículos articulados en la autovía A-22 entre Angüés y Huesca; N-260 en Linás de Broto y entre fiscal y Allué; N-330 en dos tramos del entorno de la estación de Candanchú; y A-23 en Pardinilla.

En esta misma situación se encuentran la N-240 entre Jaca y Puente la Reina, y entre esta última localidad y Abay; A-2617 en Cerler; A-1604 entre Gillué y Aguilar; A-1205 en Jaca; A-1602 entre Berdún y Ansó; A-2605 de Jaca a Aísa; A-2606 entre El Pueyo de Jaca y Panticosa y desde esta población al Balneario, A-139 en Cerler hacia Francia; y A-135 en Ansó.

En la provincia de Huesca, durante la noche ha permanecido cortada al tráfico la A-136, en Portalet, en la frontera con Francia por riesgo de avalanchas en el lado francés. El corte se ha levantado a las 7.00 h, pero hay nivel rojo y uso obligatorio de cadenas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte a través de su página web de muchos problemas de circulación en la A-23 a la altura del Monrepós. La circulación está restringida para pesados y autobuses mientras que el resto de vehículos tienen que llevar obligatoriamente cadenas o neumáticos de invierno y solo pueden circular a 30 kilómetros por hora.

La previsión de bajas temperaturas para este sábado hace pensar que la situación en las carreteras se pueda mantener, por lo que se pide extremar las precauciones y antes de viajar consultar la web de la DGT donde está centralizada toda la información del estado de las carreteras.

Mucho frío y nieve

Las nevadas esta madrugada han llegado incluso a Huesca capital. En Aragón se han registrado algunas de las temperaturas mínimas más bajas de toda España, aunque muy lejos de los casi -15 grados de Sierra Nevada. En Astún, los termómetros han bajado hasta los -8,6 grados por los -8,4 de Cerler. También ha hecho mucho frío en Panticosa (-5,6), Formigal (-5,1) y Torla Ordesa (-5,1).