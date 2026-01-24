Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Análisis Rober GonzálezMir AragónPueblos AragónMarta AbengocheaAlierta 19Debate El Periódico
instagramlinkedin

Los efectos de la borrasca Ingrid en Aragón: uso obligatorio de cadenas en varias carreteras y problemas en el Monrepós

El Pirineo y la provincia de Teruel concentran los principales avisos

La quitanieves, este sábado, en la localidad turolense de Jabaloyas.

La quitanieves, este sábado, en la localidad turolense de Jabaloyas. / DPT

Ana Lahoz

Ana Lahoz

Zaragoza

Los efectos de la borrasca Ingrid ya han llegado a Aragón. El temporal de nieve, lluvia y viento ya se deja sentir en varios puntos de la comunidad. Varios son los pueblos que han amanecido este sábado cubiertos de un manto blanco, sobre todo en el Pirineo y en la provincia de Teruel.

En las carreteras de Aragón, en estos momentos, es obligatorio el uso de cadenas en seis vías de la provincia de Teruel, y en varias de Huesca. Son carreteras que presentan a esta hora nivel rojo, es decir, queda prohibido su paso por ellas a camiones y vehículos articulados, mientras que hay que usar en el resto de vehículos.

Las vías afectadas en Teruel por la nieve son la Te-V-9032, en Griegos; la Te-V-9033, de Tramacastilla a Villar del Cobo; en la A-2709, de Bronchales a Noguera; la A-1511, de Santa Eulalia a Orihuela por Bronchales; la A-2515, de Cella a Monterde; A-1704. Albarracín a Frías de Albarracín. Además, hay decretado el nivel amarillo en la A-1509, en Alfambra por Visiedo

Quitanieves este sábado en una carretera de Teruel.

Quitanieves este sábado en una carretera de Teruel. / DPT

Los equipos de vialidad invernal de la DPT se han desplegado esta mañana en estas siete rutas, principalmente en la Sierra de Albarracín y Campo de Visiedo, donde ha nevado esta madrugada.

En Huesca

En la provincia de Huesca, son necesarias las cadenas o los neumáticos de invierno y está prohibido el tránsito de camiones y de vehículos articulados en la autovía A-22 entre Angüés y Huesca; N-260 en Linás de Broto y entre fiscal y Allué; N-330 en dos tramos del entorno de la estación de Candanchú; y A-23 en Pardinilla.

En esta misma situación se encuentran la N-240 entre Jaca y Puente la Reina, y entre esta última localidad y Abay; A-2617 en Cerler; A-1604 entre Gillué y Aguilar; A-1205 en Jaca; A-1602 entre Berdún y Ansó; A-2605 de Jaca a Aísa; A-2606 entre El Pueyo de Jaca y Panticosa y desde esta población al Balneario, A-139 en Cerler hacia Francia; y A-135 en Ansó.

En la provincia de Huesca, durante la noche ha permanecido cortada al tráfico la A-136, en Portalet, en la frontera con Francia por riesgo de avalanchas en el lado francés. El corte se ha levantado a las 7.00 h, pero hay nivel rojo y uso obligatorio de cadenas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte a través de su página web de muchos problemas de circulación en la A-23 a la altura del Monrepós. La circulación está restringida para pesados y autobuses mientras que el resto de vehículos tienen que llevar obligatoriamente cadenas o neumáticos de invierno y solo pueden circular a 30 kilómetros por hora.

La previsión de bajas temperaturas para este sábado hace pensar que la situación en las carreteras se pueda mantener, por lo que se pide extremar las precauciones y antes de viajar consultar la web de la DGT donde está centralizada toda la información del estado de las carreteras.

Noticias relacionadas y más

Mucho frío y nieve

Las nevadas esta madrugada han llegado incluso a Huesca capital. En Aragón se han registrado algunas de las temperaturas mínimas más bajas de toda España, aunque muy lejos de los casi -15 grados de Sierra Nevada. En Astún, los termómetros han bajado hasta los -8,6 grados por los -8,4 de Cerler. También ha hecho mucho frío en Panticosa (-5,6), Formigal (-5,1) y Torla Ordesa (-5,1).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La A-23 pierde un emblema de la gastronomía entre Zaragoza y Huesca: cierra un mítico restaurante tras 25 años
  2. Un apagón en el centro de Zaragoza obligará a cerrar siete restaurantes en hora punta: "Deja sin comida a cientos de personas"
  3. Los tractores vuelven a las carreteras de Aragón, en directo: los agricultores buscan bloquear el centro de Zaragoza
  4. Los puntos calientes de la tractorada en Zaragoza: las calles y accesos más afectados este viernes
  5. El Ayuntamiento de Zaragoza confirma que la ciudad tendrá un museo de la Semana Santa: este es el edificio donde se instalará
  6. Una afectada por el cerrojazo de WiZink en Zaragoza: 'Me veo sin trabajo, con una hipoteca y una niña. Absolutamente desamparada
  7. Una masiva manifestación en Zaragoza cierra la huelga educativa: 'Va a la concertada dinero público de nuestros bolsillos
  8. Este es el barrio de Zaragoza que tendrá instituto por primera vez

Del Photoshop al blanco y negro: los carteles de los candidatos en Aragón innovan poco para el 8F

Del Photoshop al blanco y negro: los carteles de los candidatos en Aragón innovan poco para el 8F

Detenido un expresidiario en Zaragoza que se ganó la confianza de dos víctimas que le ayudaban en su reinserción para robarles cerca de 5.000 euros

Detenido un expresidiario en Zaragoza que se ganó la confianza de dos víctimas que le ayudaban en su reinserción para robarles cerca de 5.000 euros

Sale a licitación la redacción del proyecto para la restauración del Castillo de Trasmoz

Sale a licitación la redacción del proyecto para la restauración del Castillo de Trasmoz

Los efectos de la borrasca Ingrid en Aragón: uso obligatorio de cadenas en varias carreteras y problemas en el Monrepós

Los efectos de la borrasca Ingrid en Aragón: uso obligatorio de cadenas en varias carreteras y problemas en el Monrepós

Azcón (PP) impulsará matrículas gratuitas a todos los estudiantes de primer año de la Universidad de Zaragoza si sigue en el Gobierno de Aragón

Azcón (PP) impulsará matrículas gratuitas a todos los estudiantes de primer año de la Universidad de Zaragoza si sigue en el Gobierno de Aragón

El BOE lo confirma: la DGT revolucionará el tráfico en las carreteras de Aragón en 2026 por el eclipse solar

El BOE lo confirma: la DGT revolucionará el tráfico en las carreteras de Aragón en 2026 por el eclipse solar

Ayuso visita el restaurante de Zaragoza con la Mejor Tapa de España: "Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa"

Ayuso visita el restaurante de Zaragoza con la Mejor Tapa de España: "Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa"

Teruel, cabeza y corazón de la campaña de las elecciones de Aragón del 8F

Teruel, cabeza y corazón de la campaña de las elecciones de Aragón del 8F
Tracking Pixel Contents