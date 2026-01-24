Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huesca cierra los actos de San Vicente con el reparto de un nuevo dulce

La capital altoaragonesa apuesta por las llamadas coronas como complemento festivo para reivindicar el buen momento de la gastronomía de la ciudad

Un momento del reparto del nuevo dulce de San Vicente, este sábado en Huesca.

Un momento del reparto del nuevo dulce de San Vicente, este sábado en Huesca. / Ayuntamiento de Huesca

Zaragoza

Huesca ha celebrado este sábado la última jornada de las fiestas en honor a su segundo patrón, San Vicente. Como novedad, el consistorio ha organizado el reparto de más de 600 coronas en el Coso Alto, un nuevo dulce destinado a destacar la labor del sector pastelero local. Este postre se suma así a la oferta gastronómica de unas fiestas marcadas históricamente por la hoguera y las patatas asadas siguiendo las costumbres del folclore invernal del Altoaragón.

El acto principal ha tenido lugar este mediodía en la costanilla de Lastanosa, donde la distribución de las coronas y el tradicional quemadillo coincidieron con una ronda jotera, a cargo de a cargo de Estirpe Aragon, que reunió a cientos de asistentes que realizaron una larga cola para lograr el dulce. La programación de la mañana se ha completado con un encierro infantil en el parque Miguel Servet y un vermú musical en los porches de Galicia con la actuación de Álex Curreya.

Durante la tarde, la actividad se ha diversificado con propuestas culturales y deportivas, entre las que destacaron una sesión de relatos de crímenes reales ocurridos en Huesca a cargo del escritor y guionista Óscar Sipán, acompañado por la violinista Eva Nikolova, en el Museo de Huesca y el torneo de guiñote. La jornada concluyó con una sesión de baile en la asociación vecinal San Lorenzo.

Luto nacional

Las fiestas de San Vicente de este año han visto cómo la programación se modificaba para encajar en los tres días de luto nacional decretados por el descarrilamiento de un tren en Andalucía. En Huesca se celebran todos los años en honor de San Vicente fiestas desde mediados de enero, que culminan el día 22, festividad del santo. En ellas, además del Ayuntamiento, participan las asociaciones culturales y deportivas, peñas recreativas y entidades culturales oscenses, que organizan diferentes actividades.

Uno de los actos más populares de las fiestas es la tradicional hoguera de la tarde del 21 de enero, en la que se reparten patatas y longaniza asadas. En esta edicición se pudieron degustar más de 5.000 raciones de embutido, 1.200 kilos de patatas y 1.200 raciones de churros.

Como coda, este domingo aún se tiene que celebrar la carrera de motos en el circuito permanente de Tierz y una sesión de teatro en el bar Bendita Ruina. El próximo sábado, también enmarcado en la programación por San Vicente, tendrá lugar la gran final de certamen nacional de jota aragonesa en el Auditorio Carlos Saura del palacio de Congresos, donde se decidirán los ganadores de esta edición.

