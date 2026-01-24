IU-Movimiento Sumar celebra su acto central en Teruel con el foco en el expolio del territorio y la lucha contra la despoblación

Izquierda Unida y Movimiento Sumar han celebrado este sábado en Teruel su acto central, un encuentro en el que se ha reivindicado que el futuro de Aragón pasa por fortalecer sus pueblos y comarcas frente a décadas de abandono institucional y políticas que han profundizado las desigualdades territoriales. Marta Abengochea ha advertido que “no hay justicia social sin justicia territorial” y ha subrayado que “la despoblación, la emergencia climática y la pérdida de servicios públicos son las consecuencias de un mismo modelo que gobierna de espaldas al territorio y a la clase trabajadora”.

Abengochea ha defendido que Aragón necesita una vertebración real basada en servicios públicos fuertes, empleo digno y una transición ecológica justa, afirmando que “no se puede hablar de desarrollo mientras se sacrifica el territorio con proyectos especulativos y se condena al medio rural a tener menos derechos”. En este sentido, ha señalado que “defender el territorio es inseparable de defender la sanidad pública, la educación, los cuidados y la movilidad, especialmente en las zonas rurales”.

Sheila Luna ha conducido el acto, celebrado en la Cámara de Comercio de Teruel, que ha contado con la participación de Henar Moreno, responsable institucional de Izquierda Unida; Marta Abengochea; Rubén Giménez, que encabeza la lista de Teruel a las Cortes de Aragón; y Laura Vergara, integrante de Izquierda Unida – Movimiento Sumar y próxima diputada en el Congreso, una vez renuncie Jorge Pueyo.

Desde el ámbito federal, Henar Moreno ha trasladado el respaldo político y organizativo a las luchas del Aragón rural y de territorios como Teruel, señalando que “la despoblación no es un fenómeno inevitable, sino el resultado de decisiones políticas que han priorizado la centralización y el beneficio privado frente a la cohesión social y territorial”. Moreno ha defendido que “son necesarias políticas públicas ambiciosas que refuercen los servicios públicos, la financiación local y el equilibrio territorial para garantizar igualdad de derechos”.

En el ámbito provincial, Rubén Giménez ha puesto el acento en las necesidades específicas de Teruel, defendiendo “un modelo de desarrollo pensado desde el territorio y para el territorio”. Giménez ha reclamado “empleo estable, servicios públicos fuertes, infraestructuras útiles y una movilidad sostenible que conecte pueblos y comarcas”, señalando que “Teruel necesita decisiones valientes que permitan a la gente quedarse, volver y vivir con dignidad”.

Con este acto, Izquierda Unida y Movimiento Sumar han reafirmado su compromiso con Teruel y con el conjunto de Aragón, defendiendo un proyecto político que ha situado a la clase trabajadora, la justicia territorial y la defensa del territorio en el centro de la acción política.