El ministro Óscar López, mano derecha de Pedro Sánchez, se vuelca en la campaña electoral de Pilar Alegría en Aragón

Viernes, 23 de enero. Son las 10.00 horas y Pilar Alegría, en Teruel, pega los carteles electorales del PSOE. Comienza la carrera electoral a la Presidencia de Aragón desde un enclave estratégico, donde la mitad de las formaciones han decidido igualmente iniciar su campaña. No es casualidad. En Zaragoza, en cambio, el equipo de la exportavoz del Gobierno de España trabaja sobre los pasos a seguir en los próximos días. La estrategia y los mensajes, el qué y el cómo, son claves para intentar dar la vuelta a las encuestas y arrebatarle el Pignatelli a Jorge Azcón. Un equipo que, durante esa primera jornada, contó con un refuerzo estrella, el ministro Óscar López, mano derecha de Pedro Sánchez.

López, según ha podido saber este diario, pasó encerrado buena parte del día junto a los responsables de la campaña de Pilar Alegría en la sede de Conde Aranda, en Zaragoza. No se anunció su presencia porque su paso por la capital aragonesa no tenía que ver con su condición de ministro de Transformación Digital, sino que fue un apoyo puntual, pero significativo, a la vorágine de actos y debates que se presentan por delante hasta el fin de campaña, fijado para el 6 de febrero.

Con la candidata socialista también estuvo reunido, en la propia sede, aunque esta no estuvo durante toda la jornada ahí, pues era el primer día y estuvo en Teruel durante prácticamente toda la mañana. El político madrileño, en cambio, no se movió de Conde Aranda. López, al igual que Alegría, hizo el mismo recorrido, desde el ministerio hacia la dirección de la organización del PSOE en su comunidad, Madrid, donde tendrá el reto de batirse con Isabel Díaz Ayuso en las próximas autonómicas de 2027.

Un movimiento que respondió a la estrategia liderada por Pedro Sánchez, con quien le une un estrecho vínculo, personal y profesional, desde los 90, cuando ambos coincidieron como asesores (apenas se llevan un año) del grupo socialista en Bruselas. Desde entonces, su ascenso en el partido ha sido paralelo. Incluso López fue siempre un paso por delante. Con todo, su colaboración siempre ha sido muy estrecha, aunque con altibajos a raíz del proceso que llevó a Sánchez a perder la secretaría general hace más de una década para después recuperarla, en el que el madrileño apoyó a Patxi López.

Pilar Alegría y Óscar López, antes de comparecer tras un consejo de ministros. / Europa Press / Gabriel Luengas

Pero en 2018, ya como presidente del Gobierno, Sánchez recuperó a su viejo amigo para la causa. Primero, con un puesto más simbólico que político, como responsable de Paradores. En 2021, tras la salida de Iván Redondo, Óscar López pasó a ser su jefe de Gabinete, su mano más estrecha, un puesto con mucho trabajo en la sombra en el que permaneció hasta septiembre de 2024, cuando se convirtió en titular de la cartera de Transformación Digital tras el nombramiento de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España.

En esos más de tres años, López y Sánchez tuvieron que tomar decisiones de calado y rápida respuesta, como el sorprendente adelanto electoral tras la debacle en las autonómicas de mayo de 2023. Contra todo pronóstico, el socialista logró mantener la presidencia del Gobierno. Y López, que vivió ese proceso en primera persona, ha querido aportar su granito de arena al equipo de campaña de Pilar Alegría, que tiene una misión igual o más complicada que la de un Pedro Sánchez que, como ha demostrado en su trayectoria política, no cree en los imposibles.