El PAR defiende los planes de sostenibilidad turística como herramienta para atraer visitantes a pequeños municipios

En una visita a la localidad de Torres de Albarracín el candidato Alberto Izquierdo se ha reivindicado la herramienta como un proyecto del Partido Aragonés "de cuando hemos estado en las instituciones"

El candidato del PAR, Alberto Izquierdo, en su visita a Tramacastilla

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Nueva jornada de campaña centrada en la provincia de Teruel. El candidato del PAR a la presidencia del Gobierno de Aragón, Alberto Izquierdo, ha defendido los planes de sostenibilidad turística como herramienta para atraer más visitantes a los pequeños municipios y no solo a las grandes ciudades o capitales comarcales.

En una visita a la localidad de Torres de Albarracín este sábado, Izquierdo se ha referido a los planes de sostenibilidad turística como "un proyecto del Partido Aragonés cuando hemos estado en las instituciones".

"Hemos defendido que la proyección turística de las comarcas evoluciona en función de la capacidad que tienen de poder invertir. Por eso, hemos defendido siempre los planes de sostenibilidad como una idea de permeabilizar en el territorio con las inversiones", ha argumentado.

En este sentido, ha comentado que una red de turismo BTT con dos centros, uno en Orihuela del Tremedal y otro en el Albarracín, refleja "la capacidad que la comarca tiene en conseguir que el turismo no solo llegue a Albarracín, sino a todos los municipios de la propia comarca".

En definitiva, "estos proyectos son los que hacen que el territorio funcione, que el territorio crezca y que el territorio sea dinámico", ha concluido Izquierdo.

