Del Photoshop al blanco y negro: los carteles de los candidatos en Aragón innovan poco para el 8F

Es uno de los rompecabezas de todos los partidos en cada campaña electoral: buscar una imagen directa, sencilla, que atraiga la atención y que resuma bien el mensaje que quieren trasladar a sus votantes. Elegir el mejor cartel electoral para cada ocasión no es sencillo y, en la carrera electoral que ha comenzado para las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero, las formaciones políticas no se han excedido en innovación y creatividad. Los primeros planos de los candidatos con fondo blanco vuelven a ser protagonistas. Casi todo está ya inventado y, al final, la sencillez gana terreno.

Cartel electoral del PP. / PP ARAGÓN

Jorge Azcón elige Zaragoza

En el caso del cartel electoral del presidente de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón, ha optado por un formato apaisado y con el fondo de Zaragoza capital, con las inconfuntibles torres del Pilar y de La Seo como escenario. El candidato popular sonríe a cámara, en una imagen clara y nítida, acompañada del lema 'Aragón imparable. Vota Jorge Azcón presidente' y el logo del PP Aragón en la esquina superior derecha. Una discreta bandera de Aragón adorna el eslogan, que pretende reforzar la idea de continuidad del proyecto que ya puso en marcha el presidente del PP al llegar al Pignatelli en 2023.

Cartel electoral del PSOE Aragón. / PSOE ARAGÓN

El PSOE de Alegría vuelve al blanco y negro de Pedro Sánchez

La candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha optado por un cartel en blanco y negro, con el lema de campaña en letras blancas y rojas y un pequeño logo de su partido, el PSOE, en la esquina inferior izquierda. El cartel electoral de Alegría, que mira de frente y sonriendo a cámara, sentada, con un fondo limpio, recuerda al utilizado por el presidente Pedro Sánchez en las elecciones generales de 2019, con el lema 'Haz que pase', también con letras rojas y blancas.

El equipo de Alegría trasladó, al presentar la cartelería electoral, que su objetivo era mostrar la "cercanía" de su candidata, que está recorriendo Aragón desde el mismo día que se convocó el anticipo electoral. Con el lema 'Por Aragón. Por tus derechos', los socialistas aglutinan el objetivo de su campaña electoral.

Cartel electoral de Vox. / VOX

Abascal no se presenta... pero sale en el cartel de Vox

Un montaje con las fotos del presidente de Vox, Santiago Abascal, y su cabeza de cartel en Aragón, Alejandro Nolasco, sobre el fondo de una multitud portando banderas de España es el formato elegido por la ultraderecha para presentarse ante los electores aragoneses. Aunque Abascal no se juega nada en estas elecciones autonómicas, como ya ocurriera en las elecciones de Extremadura, está multiplicando su presencia en los actos y en la cartelería, confiando en el arrastre de la marca nacional.

'Sentido común' es el lema elegido por la extrema derecha, con dos pequeñas banderas, una de España, y otra de Aragón, que corta el escudo aragonés.

Cartel electoral de CHA. / CHA

Pueyo, protagonista del cartel de CHA

Un primerísimo primer plano del candidato de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, copa el cartel electoral de la formación aragonesista, que incluye en letras de gran tamaño también su eslogan, 'A favor de Aragón'. En una imagen tomada frente al Mercado Central de Zaragoza, con estétita retro, el partido incluye el mensaje 'Vota Chunta' y el logo de la formación aragonesista en la esquina superior derecha.

Cartel de Teruel Existe. / TERUEL EXISTE

Dos mensajes en uno en el cartel de Teruel Existe

El cartel electoral de Teruel Existe también recurre a los clásicos: una foto del candidato en primer plano, mirando a cámara, en color ligeramente saturado y con una media sonrisa. Tomás Guitarte es el único protagonista del cartel electoral, además de los dos mensajes que comparte el partido: 'La fuerza de Teruel' y 'Tú decides'. Combinando los colores de la formación, blanco y verde, el partido recurre a la sencillez y la simplicidad para tratar de hacer llegar su mensaje.

Cartel electoral de IU Aragón. / IU ARAGÓN

IU-Sumar tiran de clásico y muestran la coalición

Aunque el cartel principal de la coalición IU Aragón-Movimiento Sumar muestra a la candidata Marta Abengochea, como única protagonista, el partido ha preparado otra cartelería electoral con los cuatro primeros de la candidatura, incluyendo así al representante de Sumar, Pepe Paz, que forma parte de la candidatura en el puesto número 4.

También con dos lemas de campaña, 'Más derechos y menos derechas' y 'El valor de la gente'. Sobre un fondo sin identificar, el partido deja toda la atención sobre la candidata.

Cartel electoral de Podemos Aragón. / PODEMOS ARAGÓN

Gesto feminista en un cartel creativo de Podemos

Podemos ha tirado de creatividad en un cartel electoral que replica la icónica imagen feminista de Rosie the Riveter, que representa a las mujeres de Estados Unidos que trabajaban en las fábricas después de la Segunda Guerra Mundial. La candidata de Podemos, María Goicoechea, apenas se reconoce en el cartel electoral, que pone el foco en el simbolismo de la imagen y en el color morado y amarillo del cartel. Con el lema 'vota con rasmia' y 'vota Podemos', los podemistas tratan de captar la atención con un cartel que se asemeja más a una ilustración que a una fotografía.

Cartel del PAR. / PAR

Fondo blanco y cartel clásico para el PAR

El Partido Aragonés no ha innovado en esta ocasión en su cartel electoral. Con un fondo blanco y una imagen de su candidato, Alberto Izquierdo, mirando a cámara sonriente, el partido ha optado por recurrir a un clásico en su intento por mantenerse en las Cortes de Aragón.

Con el lema 'Aragón primero', en letras negras y amarillas, el partido de centro aragonesista, y el logo del partido en la esquina inferior derecha, los de Izquierdo dan también protagonism a la bandera de Aragón.