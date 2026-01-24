Primeras sensaciones tras el examen Mir en Aragón: "Creo que ha sido más sencillo que el del año pasado, pero da vértigo"

Se acabaron los nervios para cientos de estudiantes. La Universidad de Zaragoza ha acogido este sábado las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE), a las que se han presentado 1.402 aspirantes en la ciudad con los nervios por bandera y las ganas de poner el punto final a los intensos meses de estudio. Entre ellos, Clara Sancho, que tras cuatro horas y media de examen, y rodeada de su familia y amigos, ha expresado que el Mir "ha sido un poco raro". "Creo que ha sido más sencillo que el del año pasado, pero es un examen siempre da vértigo. Es un poco atípico, una sensación rara, pero no mala", ha compartido

Clara comenzó a preparar el Mir el curso pasado, mientras estudiaba 6º de Medicina. "Dimos la primera vuelta al temario y en junio empezamos el intensivo, que son unas 10 o 12 horas de estudio diarias, y así hasta enero. En total, unos siete meses y medio", ha explicado. Durante todo este tiempo se ha preparado para su futuro profesional aunque, ha admitido, todavía no tiene claro qué especialidad elegir. "Tengo más claro lo que no quiero", ha comentado entre risas, y ha añadido que le gustan "las quirúrgicas, pero no una en concreto".

Por detrás le esperaban sus amigas, que con ilusión y adornos como diademas o bandas, han ido a recibirla. "Estábamos haciendo el examen y en la última media hora ya se escuchaban los gritos de fuera", ha compartido Clara, agradecida por la acogida, y ha concluido: "Ahora, sobre todo, descansar... Y celebrar también".

Quien también ha sido muy bien recibida ha sido Laura Baeza. "Han venido mis amigos del Erasmus, los mejores, cada uno de una parte", ha dicho muy emocionada. La estudiante ha indicado que ha terminado el examen Mir con "no muy buenas sensaciones", pero sus planes ahora se centran en celebrar y olvidar" el examen y el estudio. "Lo he sentido muy largo y no tenía muy claras muchas respuestas... Otras sí, y había otras que no podía razonar porque o las sabías o no", ha compartido.

La sensación de incertidumbre era compartida por una gran mayoría de estudiantes. Y también la de alivio. "Estoy súper contento", ha relatado Esteban Albán, que ha celebrado haber terminado el Mir después de dos años de intenso estudio. "Soy médico extracomunitario. El primer año no pude hacer el examen porque mi título no se homologó, pero realmente llevo dos años preparándolo", ha compartido.

Por eso, después de haber hecho e lexamen se siente liberado. "No puede decir ni cómo me ha ido porque todo el mundo tiene una perspectiva diferente. Simplemente se contesta a las preguntas, se avanza, el tiempo se termina y ya sales", ha desarrollado. Su foco, ahora, puesto en descansar y dormir, que "es lo principal", ha indicado. "Y ya veremos después", ha contado sonriente.