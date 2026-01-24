El pueblo aragonés despoblado que también también lanza un SOS: "Son seis siglos de historia que no pueden perderse"

El deterioro de la iglesia de la Virgen de la Huerta, en la localidad despoblada de Villanueva de Jalón, es un nuevo ejemplo de la destrucción del patrimonio arquitectónico aragonés por la falta de intervención pública. Un grupo de vecinos trata de lanzar un SOS como el emitido por el Ayuntamiento de Belchite desde comienzos de año alertando del riesgo total de desaparición del enclave en su conjunto. La reciente detección de desprendimientos en sus yeserías interiores ha hecho saltar todas las alarmas sobre el estado de conservación de este templo, cuya situación actual es fruto de años de abandono y falta de inversión institucional.

La iniciativa vecinal, impulsada casi en solitario por dos residentes en la comarca de Valdejalón Antonio Maestro y Santiago Gimeno, asume que el abandono institucional será difícil de revertir. Entre las actuaciones más urgentes que reclaman está el retejar la torre mudéjar y dos capillas de la iglesia con yeserías de Juan de Marca, quien también hizo el palacio de Morata de Jalón. El enclave abandonado perteneciente oficialmente al municipio de Chodes y se encuentra incorporado a la lista roja de Hispania Nostra. "Posee un valor cultural incalculable para la identidad de Aragón, pero la falta de medidas urgentes amenaza con una pérdida irremediable", alerta Maestro.

Uno de los principales problemas que enfrenta este monumento es la falta de una protección legal uniforme. Mientras que su torre alminar fue declarada Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés en 2002 por su importancia dentro de la arquitectura mudéjar, el resto del edificio carece de un estatus similar. Esta fragmentación administrativa limita severamente la capacidad de intervenir de forma integral y dificulta la llegada de los recursos necesarios para proyectos de consolidación y restauración. Algo que se repite con el resto del pueblo abandonado, en proceso de ruina y con una gran invasión de vegetación.

Los restos a punto de desaparecer de Villanueva de Jalón. / El Periódico de Aragón

Maestro, que pone la mirada en la campaña de donaciones que ha emprendido Belchite, reconoce que el abandono al que se enfrente Villanueva de Jalón se repite en otros núcleos despoblados, donde el patrimonio arquitectónico queda desamparado ante el paso del tiempo. "Creemos que existe un compromiso moral con la defensa de la historia que nos tiene que hacer reaccionar", explica. Por ello, detalla que es necesaria una intervención inmediata que evalúe los daños reales y amplíe el nivel de protección de todo el conjunto. "Podemos tratar de restaurar lo que queda poco a poco, con personas voluntarias", incide.

Más allá de la reparación física, el grito de SOS, al que se han sumado algunas formaciones como el PSOE o CHA o entidades como Apudepa, insiste que la recuperación de este legado debe entenderse como una oportunidad para el reequilibrio territorial, vinculando su restauración a iniciativas de turismo cultural que puedan revitalizar la zona. "El patrimonio tiene que se algo que nos represente y nos dignifique", señala. Por eso no entra en su cabeza que se pueda seguir permitiendo el deterioro y el vandalismo que se ceba con el entorno, con pintadas, suciedad y robo de tejas. "Una torre de seis siglos de historia no puede perderse", incide.