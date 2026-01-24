Así es el pueblo de Marta Abengochea, candidata de IU-Sumar para las elecciones del 8F: un terreno de inversiones y creación de empleo a futuro

A orillas del río Gállego se encuentra el municipio de origen de Marta Abengochea, una de las candidatas a la presidencia de Aragón en las elecciones del próximo 8 de febrero. La aspirante dio allí sus primeros pasos en la vida pública, llegando a formar parte del ayuntamiento de la localidad, una experiencia que marcó el inicio de su trayectoria política y su estrecho vínculo con el ámbito municipal y el territorio.

Se trata de Zuera, municipio a menos de media hora de Zaragoza ciudad. Cuenta con unos 8.000 habitantes y múltiples naves en polígonos industriales donde miles de trabajadores se ganan su pan cada día. En los próximos años, el municipio se convertirá además en un polo logístico alimentario con la plataforma que el Grupo Jorge, uno de los grupos cárnicos más grandes del territorio, va a construir en la zona, una inversión de unos 60 millones de euros que ocupará alrededor de 35 hectáreas y generará casi 200 empleos directos en una primera fase.

Vista aérea del polígono industrial de la localidad de Zuera, Zaragoza / El Periódico de Aragón

El proyecto incluye una terminal ferroviaria para reducir el tráfico por carretera y una zona industrial con fábrica de piensos, cámara frigorífica y planta energética, reforzando el papel de Zuera como eje estratégico para la agroindustria y la logística en Aragón.

Riqueza cultural y paisajista

Además de sus proyectos económicos para la Comarca Central, el municipio zaragozano con un notable patrimonio histórico y cultural. Entre sus principales referentes destaca la iglesia parroquial de San Pedro, de origen románico-mudéjar, así como el Arco de la Mora, un antiguo acueducto de época islámica situado en el entorno rural, que da testimonio del pasado medieval de la zona y de su relevancia histórica en el valle del Gállego.

Vista desde la calle de la iglesia parroquial de San Pedro en Zuera, Zaragoza / GOBIERNO DE ARAGÓN

Más allá de su historia, Zuera sobresale por su entorno natural. El parque fluvial del río Gállego es uno de los espacios más representativos del municipio, frecuentado por vecinos y visitantes para el paseo y el ocio al aire libre. A ello se suman los Montes de Zuera y los Altos del Castellar, zonas de alto valor medioambiental incluidas en espacios protegidos, que refuerzan el atractivo del municipio como enclave natural dentro de la provincia de Zaragoza.

Fiestas populares

La guinda del pastel viene durante las últimas semanas de agosto, cuando los zufarienses celebran sus fiestas patronales en honor a San Licer. Estos días de festejo suelen rodear al 26 de agosto, día principal marcado en el calendario. Los actos principales en Zuera abundan durante esta jornada, sobre todo los religiosos, cargados de simbolismo y participación vecinal que unifica al pueblo.

Por otra parte, también puede destacar la música constante que se escucha por las calles, con las orquestas y charangas que animan a sus habitantes y, por supuesto, las verbenas nocturnas (o los tardeos), donde las peñas y los jóvenes salen a 'comerse' las fiestas.

Niños y niñas de Zuera celebrando en una plaza del municipio las fiestas de San Licer / SERVICIO ESPECIAL

Más allá del ocio nocturno, otra tradición, popular para unos y controversial para otros, son los encierros y las actividades taurinas. Muchos lo consideran seña de identidad o incluso tradiicón, y son sin duda uno de los momentos de esta semana en honor a San Licer que más afluencia traen a la localidad zaragozana.