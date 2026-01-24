Estas son las plazas ofertadas en Aragón para el MIR 2026: la prueba se celebra este sábado

Miles de estudiantes se enfrentan este sábado a las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE). En Zaragoza se examinan 1.402 aspirantes de los 35.503 que han sido admitidos en la convocatoria estatal del ministerio, y lo afrontan con los nervios tras muchos meses de estudio para el MIR, el EIR y otras especialidades sanitarias. En Aragón, las pruebas se llevarán a cabo en las facultades de Educación y Derecho del campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza. El proceso de llamamiento e identificación empezará a las 13.30 horas y no será hasta las 14.00 cuando, una vez terminado el anterior procedimiento, se abrirán los paquetes precintados con los cuadernos del examen.

Según fuentes de la consejería de Sanidad, en Aragón se ofertan un total de 375 plazas. En concreto, se han convocado 271 para los aspirantes al Mir (Medicina), 84 para los del Eir (Enfermería), 7 para los del Fir (Farmarcia), 8 para los del Pir (Psicología), 2 para los del Bir (Biología), dos para el Fir (Física) y una para el Quir (Química).

Cabe destacar que en esta convocatoria se ofertan dos nuevas plazas para Medicina Familiar y Comunitaria, por lo que se pasa de 82 a 84 -según explican desde la consejería, se debe a la creación de nuevos puestos en la unidad docente de Teruel-, y otras tres para la especialidad de Urgencias y Emergencias, recién creada. Se ofrece una en el hospital Miguel Servet, una en el Clínico y otra en el hospital San Jorge de Huesca. Asimismo, han aumentado las plazas ofertadas para Enfermería Familiar y Comunitaria, también en Teruel.

En total, en España se han ofertado 12.366 plazas en las distintas especialidades que se pretenden cubrir después de las pruebas de este sábado, 24 de enero.

200 preguntas y cuatro horas y media de duración

La prueba constará de 200 preguntas más 10 de reserva y tendrá una duración de cuatro horas y media. No se permitirá el acceso a las aulas una vez abiertos los paquetes precintados y estará prohibido el uso de móviles u otros dispositivos electrónicos con capacidad de comunicación o almacenamiento. Estos deberán permanecer apagados desde el inicio del llamamiento hasta la recogida de las hojas de respuestas.

Será obligatorio acudir con el documento original y físico de identidad (DNI, NIE o pasaporte), que debe coincidir con el indicado en la relación definitiva de admitidos y no admitidos, y no se permitirá el acceso a quienes no puedan acreditar su identidad. Los aspirantes deberán consultar previamente en la web del Ministerio su mesa y centro de examen, ya que no se admitirán cambios de ubicación sin autorización, y el documento de identidad deberá permanecer visible sobre la mesa durante toda la prueba.

Solo se permitirá el uso de bolígrafo azul o negro, quedando invalidado el ejercicio si se emplea lápiz, pluma u otros instrumentos no autorizados, y el uso de dispositivos médicos como audífonos o glucómetros requerirá autorización previa de la Dirección General de Ordenación Profesional. Se permite el uso de tapones para los oídos de uso común, pero se prohíben los auriculares de cualquier tipo, y las personas de Medicina y Enfermería recibirán un cuaderno de imágenes adicional, mientras que las de Física contarán con una calculadora autorizada.

Es obligatorio firmar la hoja de respuestas para que pueda corregirse, recomendándose hacerlo al recibir el material, y no estará permitido abandonar el aula durante los primeros 60 minutos ni en los últimos 30. En caso de necesidad justificada se podrá salir temporalmente tras entregar examen e identificación y siempre acompañado por personal autorizado, y las personas responsables de mesa irán anunciando el tiempo restante a los 60, 30 y 15 minutos del final.

La hoja de respuestas tendrá tres ejemplares autocopiativos (Administración, control y aspirante) y se deberá comprobar que las marcas se reflejan correctamente en todas las copias. Para contestar, se marcará con una "X" el recuadro correspondiente, para anular una respuesta se rellenará completamente el recuadro y para recuperarla se rodeará con un círculo, aplicándose un sistema de puntuación en el que cada respuesta correcta suma 3 puntos, cada incorrecta resta 1 y las no contestadas no puntúan.

Participación de personas no admitidas

Los aspirantes que figuren como no admitidos en los listados definitivos y que hayan presentado o vayan a presentar un recurso de alzada, pueden presentarse al examen con normalidad como parte del proceso administrativo. La prueba se realizará en las mismas condiciones que el resto de aspirantes, sin distinción alguna en el acceso a aulas o recintos, ya que no existe asignación diferenciada en función de la condición de admitido o no admitido.

Deberán acudir provistas del documento de identificación con el que realizaron la inscripción en el proceso, además del DNI o NIE.