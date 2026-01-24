La Torre del Agua de Zaragoza, camino de los tribunales por los "intereses ocultos no definidos en los pliegos" de su nueva iluminación

La fachada espectacular y digital de la Torre del Agua lleva camino de judicializarse después de un tortuoso camino desde que las obras valoradas en más de 6 millones de euros salieron a concurso. Así lo asegura la UTE formada por las empresas Aneum Led y Fibratel, que ha pasado en pocos meses de ser la única opción válida de llevar a cabo su construcción a convertirse en una amenaza para los gestores y dueños del edificio, la sociedad pública Expo Zaragoza Empresarial, dependiente del Gobierno de Aragón.

El Ejecutivo autonómico ha dado esta semana un paso decisivo para llevar a cabo los trabajos, al declarar desierto el pasado miércoles 21 de enero la licitación con la que buscaba adjudicatario. El responsable de la DGA de este cometido, el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López. daba por zanjada la polémica con la UTE al asegurar que en breve se sacará a concurso el contrato, haciendo algunas modificaciones en los pliegos para evitar errores. Pero la UTE aún no ha dicho su última palabra.

"Nuestros servicios técnicos y jurídicos van a valorar en los próximos días las vías de recurso y/o contencioso administrativo, de acuerdo con el proceso administrativo de cualquier licitación", ha asegurado a este diario el responsable de Aneum Led y portavoz de la UTE, José María González, que ya consiguió que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) le diera la razón y anulara la anterior licitación.

En aquel momento, la UTE recurrió la decisión de excluirles del concurso por no alcanzar la puntuación mínima exigida en la valoración técnica. Esta era de 15 puntos y los técnicos de Expo Zaragoza Empresarial le concedían solo 13,5. Recurrieron la decisión y dejaban entrever sus sospechas de que había otro tipo de intereses en esa valoración que siempre han valorado de subjetiva. Y ahora que se ha declarado desierto el concurso no solo lo mantiene, va más allá al considerar que "la arbitrariedad esta implícita en los informes de valoración emitidos, donde ya sabemos que es el 'plan B' para direccionar las licitaciones hacia una valoración de los criterios subjetivos"

"Al menos son sospechosos de intereses ocultos y no definidos en los pliegos", asegura González, que no descarta ninguna opción de defenderse ante lo que consideran injusto. De hecho, la primera valoración de su oferta fue muy contundente y la segunda, obligados por el TACPA a realizarla de nuevo y ampliarla, no escatima en calificativos despectivos hacia su propuesta. Ahora el TACPA, sin embargo, en la segunda vez que recurrió esta última valoración, desestimó su recurso, aunque para el portavoz de la UTE "en esta última resolución del TACPA solo se desprende que el tribunal no entra en datos o valoraciones técnicas", dice literalmente.

Su pelea judicial está a punto de empezar cuando también están próximas a comenzar las obras de adecuación del edificio que deberían acompasarse con las de la fachada digital y espectacular que se pretende para el icónico edificio de la Expo 2008 de Zaragoza. De hecho, podrían dar comienzo esta próxima semana y antes o después se sacarían a concurso los trabajos para llevar a cabo la nueva piel del edificio. Con la intención, dijo el propio consejero, que su iluminación "se vea desde La Muela".

El futuro de este litigio, en caso de que se produzca es incierto. Y su resolución llegaría después de que se adjudicaran las obras de la fachada digital. Pero pone un condicionante importante en la propia licitación. Porque en la primera, la de Aneum Led y Fibratel no fue la única oferta presentada. Hubo tres, pero dos de ellas fueron excluidas por errores. Una, la de Telefónica España, por presentar su puja seis minutos tarde, superado el plazo máximo dado por Expo Zaragoza Empresarial. La otra, la de Bienvenido Gil, que se apoyaba en otra empresa, Saco Technologies, que casualmente tenía como administrador único a Miguel Fontgivell, que es el mismo que tiene Oboria Digital, la empresa que diseñó el proyecto de iluminación y de fachada digital.

Ahora ambas empresas tendrán una segunda oportunidad, en un concurso que podría tener adjudictario en primavera con vistas a comenzar los trabajos durante el próximo verano. Si es que la Justicia no lo impide, ya que si la UTE de Aneum Led y Fibratel lleva su litigio a los tribunales también puede pedir medidas cautelares como la paralización temporal del contrato. Y ya suma dos meses de retraso sobre el calendario previsto por la DGA. La batalla legal es todavía un camino incierto para el futuro Faro de la Logística en el que la DGA quería convertir este icono de la Expo de Zaragoza de 2008, que lleva 17 años esperando un futuro uso para sus instalaciones.