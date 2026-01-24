El único colegio de Zaragoza que se ha colado entre los 100 mejores de España en el ranking de Micole: "Un referente en la educación de máxima calidad"

Muchas familias se encuentran en la actualidad buscando un colegio para sus hijos de cara al próximo curso. Algunos centros educativos ya han programado los días de puertas abiertas en la que los padres acuden hasta las instalaciones para conocer en profundidad cómo es el lugar donde podría estudiar su hijo. Muchas familias consultan se lanzan a la búsqueda de recomendaciones en internet consultando webs muy conocidas como Micole. Este portal ha publicado en las últimas semanas un ranking con los 100 mejores colegios de España en 2026 entre los que se ha colado uno de Zaragoza.

Dentro de esta clasificación realizada en base a resultados, métricas y valoraciones se encuentra el Colegio Británico, un centro educativo privado situado a pocos metros de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. Este colegio privado laico acoge alumnos desde los seis meses de edad hasta Bachillerato ofreciendo una "educación de máxima calidad y muy diferencial con profesorado nativo con el que aprenden inglés de forma natural como otro idioma materno", explican desde Micole.

El Colegio Británico también ha sido reconocido por la famosa Revista Forbes como uno de los mejores colegios privados de toda España. Este centro, que cuenta aproximadamente con 550 alumnos y 60 profesores, tiene una cuota mensual de 300 a 700 euros. "En nuestra etapa infantil, los peques aprenden en un entorno internivelar, no hay aulas tradicionales son espacios de aprendizaje abiertos donde se hacen grupos de 3, 4 y 5 años para que aprendan los unos de los otros", analizan desde la web especializada.

Otro de los motivos que han aupado al centro educativo de Zaragoza, situado a muy pocos minutos de Cuarte de Huerva, es su metodología activa innovadora. "Queremos que nuestros jóvenes estén preparados, social e intelectualmente para una propuesta empresarial y de futuro incierto y que requiere habilidades que van más allá del conocimiento", detallan desde Micole acerca del Colegio Británico que cuenta con herramientas de comunicación y tecnología para enseñar a sus alumnos a trabajar en equipo y poder resolver problemas siempre con un comprometidos con el cuidado del planeta.

De un chalet a campo de fútbol

El Colegio Británico celebró 50 años en funcionamiento en 2024. Un grupo de familias comenzó el proyecto educativo con profesorado nativo en inglés en 1974 en un pequeño chalet detrás de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza con 30 alumnos y unos 7 profesores. Las instalaciones fueron llegando poco a poco como el pabellón pabellón polideportivo, el edificio de Bachillerato, los campos deportivos (incluido un campo de fútbol de césped artificial), un comedor para más de 350 comensales y dos aparcamientos donde entran casi 350 vehículos. Actualmente, el colegio cuenta con 50.000 metros cuadrados.

El centro, actualmente una Sociedad Anónima, ha conseguido formar a personas altamente cualificadas, motivadas e ilusionadas que además tienen un fuerte sentido de pertenencia y orgullo hacia la institución. "El Colegio Británico quiere ser un centro de desarrollo personal individual y colectivo para el alumnado, trabajadores y familias pertenecientes al mismo donde la creatividad y el pensamiento sean los motores de una oferta docente, ágil, dinámica y actualizada de alta calidad", concluyen en su página web.

Las casas del Británico

El Colegio Británico imita el sistema de los colegios privados de Inglaterra de finales del siglo XIX cuando los alumnos viviían en una residencia al lado del colegio y la responsabilidad de la casa recaía sobre los profesores. Además, un alumno de cada casa era elegido por sus cualidades de líder para ser capitán con la función de organizar actividades, estimular interés y participación de todos sus compañeros. También se ha añadido la figura de los embajadores para ayudar a los capitanes.

Noticias relacionadas

Las tres casas del centro zaragozano son Costa, Goya y Shakespeare siendo sus colores el azul, verde y rojo y también tienen sus estandartes y lemas. Cada alumno desde Primaria hasta Bachillerato está asignado a una casa y compiten entre ellas en actividades deportivas, lúdicas y culturales. A final de curso, se realiza una ceremonia de entrega de la COpa de las Casas en la que se entrega premios más valiosos.