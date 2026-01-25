Aragón, capital del papel en España: el liderazgo silencioso de una industria estratégica

Aragón se ha consolidado como uno de los principales polos industriales del papel y el cartón en España, una especialización histórica que la ha convertido en auténtico epicentro del sector. Desde complejas plantas integradas de pasta, papel y cartón hasta instalaciones de vanguardia en reciclaje y economía circular, la comunidad autónoma concentra alrededor del 34% de la producción nacional, un protagonismo que explica por qué este sector sigue siendo uno de los pilares más discretos, pero también más sólidos, de la economía aragonesa.

Grandes grupos como Saica, Tronchetti, DS Smith o Lecta han convertido a Aragón en un territorio clave para una industria que combina volumen, tecnología y exportación. No es casualidad que uno de cada tres kilos de papel que España vende al exterior –el 32,7%– salga de fábricas aragonesas, según datos de la Agencia Tributaria.

La industria española de pasta, papel y cartón alcanza una facturación de 5.232 millones de euros, con datos al cierre de 2024 (último año disponible), apenas un 0,6% menos que el año anterior, en un contexto marcado por el encarecimiento energético y unos costes estructurales más elevados que en países competidores, según explican desde Aspapel, la patronal española de este sector. La caída de ventas, aunque leve, contrasta con el crecimiento de la producción, que subió un 8,5% en papel y cartón y un 5,3% en celulosa, señal de que el músculo industrial sigue pujante.

Ese pulso productivo se traduce también en empleo estable y cualificado. El sector da trabajo directo a 17.500 personas en España, y genera cerca de 87.000 empleos indirectos. En Aragón hay ocho centros productivos operados por siete empresas que sostienen casi 1.900 puestos de trabajo, el 11% del empleo papelero que existen a nivel nacional, una proporción muy superior al peso demográfico de la comunidad.

Exportar desde Aragón

El papel aragonés viaja, sobre todo, a Europa. En 2024, las exportaciones españolas de papel y cartón crecieron un 17,9%, hasta alcanzar 2,89 millones de toneladas, lo que equivale al 44% de toda la producción nacional. Portugal, Francia, Italia, Países Bajos y Alemania concentran la mayor parte de los envíos, un patrón que se reproduce también en Aragón.

En el caso de la celulosa, más de la mitad de la producción española -el 58,6%- se destina a mercados exteriores, con especial peso de la Unión Europea. España es hoy el sexto productor de papel y cartón del mapa comunitario y el quinto en celulosa, posiciones que refuerzan el carácter estratégico del sector.

La política comercial de Estados Unidos apenas impacta de forma directa en las papeleras españolas. Solo el 2,7% de las exportaciones del sector tienen como destino ese país. Sin embargo, desde la patronal Aspapel advierten de un riesgo más difícil de medir: el efecto rebote. Productos de terceros países, que antes estaban centrados en el mercado estadounidense y ahora se enfrentan a aranceles, están redirigiéndose hacia Europa, incrementando la competencia en mercados tradicionales.

«Es imprescindible una respuesta europea coordinada, con medidas ágiles que eviten distorsiones», señalan Manuel Domínguez, director general de Aspapel, que reclama negociación, cooperación internacional y refuerzo del mercado único.

Si hay un terreno en el que la industria papelera española –y especialmente la aragonesa– juega con ventaja es la sostenibilidad. En 2024, las fábricas reciclaron 5,5 millones de toneladas de papel, alcanzando una tasa de reciclaje del 83,6%, la tercera más alta de la Unión Europea.

«La sostenibilidad es un vector de crecimiento», subraya. «Seguimos apostando por la circularidad, la mejora de procesos productivos y la descarbonización. La combinación de innovación y sostenibilidad nos permitirá seguir consolidándonos como referencia en Europa», apunta.