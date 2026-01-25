Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El estado de las carreteras en Aragón: el hielo y la nieve dificultan el tráfico en multitud de tramos de Huesca y Teruel

Los efectos de la borrasca Ingrid se mantienen con varios avisos

Una quitanieves, este fin de semana, en una carretera de Teruel.

Una quitanieves, este fin de semana, en una carretera de Teruel. / DPT

Zaragoza

Las intensas nevadas asociadas al paso de la borrasca Ingrid por el país afectan este domingo a una treintena de tramos de carretera en las provincias de Huesca, con especial intensidad en los Pirineos, y de Teruel, donde la cantidad de nieve mantiene cortada la carretera TE-68 en Guadalaviar.

En la provincia de Huesca, son necesarias las cadenas o los neumáticos de invierno y está prohibido el tránsito de camiones y de vehículos articulados en la N-330 en dos tramos del entorno de la estación de Candanchú; A-1602 de Santa Lucía a Ansó; A-136 de Formigal a la frontera del Portalet; A-139 de Benasque a Cerler; y A-135 en Torla.

En la provincia de Teruel, además del corte antes referido en la TE-68, están con estas mismas restricciones la A-1704 en Frías de Albarracín; A-2514 en Fonfría; TE-V-9032 en Valle Cabriel; A-2709 en Noguera; TE-V-9023 en Villafranca del Campo; y A-226 en Corbalán.

Noticias relacionadas y más

Además, la presencia de hielo ralentiza y complica el tráfico en las carreteras turolenses TE-V-8024 en Alcalá de la Selva; TE-V-8009 en Cedrillas; A-2511 en Ferreruela de Huerva; A-2514 en Fonfría; y A-2513 en Cutanda, mientras que el Pirineo está afectada la A-1604 en Gillué.

