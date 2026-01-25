El estado de las carreteras en Aragón: el hielo y la nieve dificultan el tráfico en multitud de tramos de Huesca y Teruel
Los efectos de la borrasca Ingrid se mantienen con varios avisos
Las intensas nevadas asociadas al paso de la borrasca Ingrid por el país afectan este domingo a una treintena de tramos de carretera en las provincias de Huesca, con especial intensidad en los Pirineos, y de Teruel, donde la cantidad de nieve mantiene cortada la carretera TE-68 en Guadalaviar.
En la provincia de Huesca, son necesarias las cadenas o los neumáticos de invierno y está prohibido el tránsito de camiones y de vehículos articulados en la N-330 en dos tramos del entorno de la estación de Candanchú; A-1602 de Santa Lucía a Ansó; A-136 de Formigal a la frontera del Portalet; A-139 de Benasque a Cerler; y A-135 en Torla.
En la provincia de Teruel, además del corte antes referido en la TE-68, están con estas mismas restricciones la A-1704 en Frías de Albarracín; A-2514 en Fonfría; TE-V-9032 en Valle Cabriel; A-2709 en Noguera; TE-V-9023 en Villafranca del Campo; y A-226 en Corbalán.
Además, la presencia de hielo ralentiza y complica el tráfico en las carreteras turolenses TE-V-8024 en Alcalá de la Selva; TE-V-8009 en Cedrillas; A-2511 en Ferreruela de Huerva; A-2514 en Fonfría; y A-2513 en Cutanda, mientras que el Pirineo está afectada la A-1604 en Gillué.
