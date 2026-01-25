CHA reivindica la agricultura familiar ante las políticas que condenan al abandono rural
La candidata Verónica Villagrasa asegura que el campo altoaragonés no puede seguir pagando el precio de políticas que miran hacia otro lado mientras desaparecen explotaciones
La candidata número uno de CHA por el Altoaragón a las Cortes aragonesas, Verónica Villagrasa, ha reivindicado el valor de la agricultura y la ganadería profesinal y familiar "frente a las políticas que condenan al abandono rural".
Durante una visita a Tamarite de Litera y Albelda, ha asegurado "que el campo altoaragonés no puede seguir pagando el precio de políticas que miran hacia otro lado mientras desaparecen explotaciones, se vacían los pueblos y se entrega la agricultura a fondos de inversión y macroexplotaciones".
Villagrasa ha señalado que "defender el campo es elegir entre dos modelos, el de quienes quieren convertir la agricultura en un negocio especulativo o el de quienes creemos en un sector vivo, con personas trabajando la tierra, generando empleo y viviendo en el territorio".
La candidata de CHA ha mostrado su rechazo frontal al recorte del 18 % del presupuesto agrario y al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, al que califica de "una agresión directa al campo aragonés, al permitir la entrada de productos que no cumplen los estándares ambientales, sanitarios ni laborales exigidos a los productores locales, perjudicando la viabilidad de nuestras explotaciones".
Villagrasa ha recordado que el reciente respaldo a la denuncia del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur frente al Tribunal de Justicia de la Unió Europea (TJUE) por parte de varios grupos del Parlamento Europeo, entre ellos el que mantiene la alianza política con CHA, Compromís, con su diputado Vicent Marzà, lo que ha provocado un aplazamiento en la tramitación del pacto, dejando en suspenso su ratificación y depositando el siguiente paso en el Alto Tribunal. "Lamentablemente PP y PSOE votaron en contra de los intereses de Aragón, contra los intereses del Altoaragón", ha recordado Villagrasa.
Asimismo, Villagrasa ha reclamado políticas que garanticen precios justos, impulsen la ganadería extensiva y familiar, y faciliten el relevo generacional, frenando la continua desaparición de explotaciones, combatiendo la despoblación y asegurando un futuro digno para el medio rural altoaragonés.
