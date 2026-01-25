La contracrónica del primer gran mitin del PP en Zaragoza: Ayuso no se dejó ningún 'hit'

El speaker la anunció como una estrella y, entre gritos de "¡Isabel, Isabel!", Ayuso hizo aparición en los cines Palafox de Zaragoza junto a Jorge Azcón. "Una pareja de cine", aseguró un presentador que gustó tanto a la presidenta madrileña que, antes de empezar su discurso, reconoció que le quería fichar para su campaña.

El mitin, como se esperaba en presencia de la figura que el PP ha aupado como contrapeso de Sánchez -por encima de un Feijóo que apenas fue nombrado una vez, de pasada-, tuvo un color más estatal que autonómico. Aunque, en todo momento, se jugó con equilibrar esa dicotomía. Desde las banderas, a partes iguales entre las aragonesas y las españolas, hasta las palabras.

Porque del mismo modo que Ayuso no se implicó en la campaña de María Guardiola en Extremadura, este ha sido su segundo fin de semana consecutivo en Aragón, muestra de que Génova quiere trasladar la premisa, comprada por Azcón en su cierre, de que el 8F es un plebiscito que servirá para comenzar un "empujón democrático" a Sánchez. "Qué pena que te tengas que ir hoy", anticipó al inicio el presidente provincial, Ramón Celma.

MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En la intervención no faltó ninguno de sus principales hits. Hubo ataques al nacionalismo -"España no es una nación de naciones"-, al independentismo catalán, a Bildu, a ETA y a José Luis Rodríguez Zapatero. También a Koldo, Ábalos y a la "banda del Peugeot", a los que reciben subvenciones "para vivir del cuento" y a quienes "promueven la lucha de clases", citando aquí a Venezuela y Argentina. Alegría fue, igualmente, blanco de sus críticas, así como el ministerio de Transportes, tras la tragedia de Córdoba, con una frase irónica que demuestra que la tregua de los primeros días, respetada con pulcritud en Aragón, se acabó. "No abramos la boca que dirán que no queremos consenso".

Pero, de entre todos, su preferido sigue siendo el celebérrimo "Me gusta la fruta". El speaker tuvo jugó aquí su papel, elogiando el "humor" de Ayuso, reflejado en la camiseta de algunos de los asistentes. "Y como me gusta la fruta, vamos a hablar del campo", incidió después la presidenta madrileña, en un sector que "cuida de nuestras esencias y que no entiende de frío ni calor". Todo ello, antes de enumerar las "tradiciones" que el Gobierno central rechaza. "No les gusta la gente del campo, ni las tradiciones, ni los toros, ni los católicos, ni las pymes. No sé a quienes representan".

Noticias relacionadas

Y para finalizar, una despedida a Sánchez en varios idiomas (expresiones coloquiales en el caso aragonés): "Los españoles le decimos adiós, goodbye, agur, adéu y, como decís aquí, ¡ala pues!".