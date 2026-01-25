Directo I Pedro Sánchez desborda en Huesca el primer gran acto del PSOE para las elecciones de Aragón

Sigue habiendo efecto Sánchez. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acompañado este domingo a la candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, en el primer mitin importante de la campaña socialista en la comunidad. Cerca de 700 personas en el hotel Abba de la capital oscense, con una larga fila en el exterior -hay gente que no ha logrado acceder-, se han juntado para arropar a Alegría en la resistencia pese al bajo tono de las encuestas. Hay personas que no han podido

"Hay partido, hay PSOE y hay partido el 8F", ha iniciado Fernando Sabés, número 1 por Huesca, con disculpas incluidas a las personas fuera del hotel: "Hay fuerza en el PSOE y Alegría va a ser la nueva presidenta del Gobierno de Aragón". “La sociedad no está paralizada y lo hemos visto en las huelgas y manifestaciones por la sanidad o la educación”, ha defendido Sabés, que ha criticado el uso de la palabra “histórico” por parte del Gobierno de Jorge Azcón: “Histórico es que un trabajador cobrando 1300 euros no pueda comprarse una casa en Huesca, no pueda alquilar una vivienda o que haya niños que aún no hayan empezado el curso escolar”.

Pedro Sánchez arropa a Pilar Alegría en el mitin de Huesca / LAURA TRIVES

“El PSOE ha permitido decretos leyes a un Gobierno que no tiene Presupuestos”, ha recordado Sabés, que ha reclamado que el PP “haga lo mismo” en el Congreso, con interpelación a Pedro Sánchez. “El 8F nos jugamos mucho, una forma de pensar y tener una presidenta como Alegría que cuanto más se le conoce, más partido hay”.

Según Sabés, Azcón está “arrepentido” de haber convocado elecciones por el presumible ascenso de Vox y porque en la izquierda “hay una alternativa real”.

