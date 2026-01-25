Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A qué hora se emite el primer debate electoral entre Jorge Azcón y Pilar Alegría

Esta noche, desde las 21.50, los candidatos de PP y PSOE repetirán un cara a cara que no se celebraba desde 2015 con Rudi y Lambán

Jorge Azcón y Pilar Alegría se saludan en el Pignatelli.

Jorge Azcón y Pilar Alegría se saludan en el Pignatelli. / JOSEMA MOLINA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Esta noche, los candidatos a la Presidencia de Aragón de los dos principales partidos, el actual presidente Jorge Azcón (PP) y Pilar Alegría (PSOE), se batirán en un cara a cara en Aragón TV. Será a partir de las 21.50 horas y durará, aproximadamente, unos 50 minutos, en los que ambos tendrán la posibilidad de contrarrestar sus políticas, de pasado, presente y futuro, para la comunidad.

Será un cara a cara, además, inédito en la última década. El último precedente se remonta al 11 de mayo de 2015, cuando Javier Lambán se enfrentó a la entonces presidenta popular, Luisa Fernanda Rudi, en unas elecciones que a la postre acabarían con el político ejeano, ya fallecido, en el Pignatelli. Era la época en la que el bipartidismo estaba más en duda que nunca, con Podemos y Ciudadanos apareciendo como alternativas reales de gobierno por izquierda y por derecha del tablero político nacional (y aragonés).

No en vano, Rudi obtuvo 21 diputados y Lambán 18 (suelo histórico del PSOE en Aragón), pero formó gobierno con CHA y el apoyo externo de un Podemos liderado por Pablo Echenique que rozó el sorpaso (solo les separó un punto, aunque cuatro escaños).

Desde entonces, los debates pasaron a ser a más bandas, con un bipartidismo herido de muerte. En cualquier caso, Alegría y Azcón vuelven hoy a reeditar aquellos debates a dos, en una retransmisión que también ofrecerá RTVE, que pinchará la señal y la ofrecerá en el canal 24 horas, La 1 en Aragón, Radio 5 y RTVE Play. Se barajó, de hecho, la posibilidad de otro cara a cara específico en la pública estatal, que finalmente fue desechada.

Lo que sí ofrecerá, en este caso, RTVE, será un debate a ocho con las fuerzas que actualmente tienen representación parlamentaria. Será el jueves 29 y en él participarán, además de Azcón y Alegría, Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón–Teruel Existe), Marta Abengochea (IU–Sumar), María Goicoechea (Podemos–Alianza Verde) y Alberto Izquierdo (PAR). Mismo formato que se repetirá, nuevamente en Aragón TV, el lunes 2 de febrero.

Además, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ha organizado para el miércoles 4 a las 10.00, en las Cortes de Aragón, un gran debate electoral en el que están invitados igualmente los ocho candidatos. En este caso, la ciudadanía aragonesa podrá asistir como público (hasta 60 plazas) y ver en directo los 90 minutos que dure el debate, que estará moderado por los periodistas Laura Carnicero y Sergio H. Valgañón y podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

TEMAS

