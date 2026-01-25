El hospital Clínico de Zaragoza recibe el premio a la mejor reputación sanitaria de Aragón

El hospital Clínico de Zaragoza ha recibido el premio a la mejor reputación sanitaria de Aragón, un reconocimiento concedido por Merco Salud que distingue a los centros hospitalarios con mejor valoración por comunidad autónoma dentro de su ránking anual. El galardón fue recogido este lunes en Madrid por el director del Clínico, Diego Rodríguez, durante el acto de presentación de los resultados de Merco Salud 2025, celebrado en la sede de la Organización Médica Colegial.

Los Premios Merco Salud reconocen a los centros sanitarios, profesionales y organizaciones del sistema sanitario con mejor reputación en España, a partir de una metodología independiente que evalúa la calidad asistencial, la investigación y la gestión clínica. El estudio se basa en miles de encuestas a profesionales sanitarios, gestores, pacientes y otros agentes del sector, así como en indicadores objetivos y análisis reputacional.

El director del Clínico de Zaragoza ha destacado que este reconocimiento es fruto del trabajo de los profesionales de todas las categorías laborales del centro, caracterizado por un alto nivel de formación y una atención continuada a la ciudadanía.

Asimismo, ha señalado que "este premio representa el buen hacer de todos los trabajadores del hospital Clínico universitario Lozano Blesa de Zaragoza". Ha subrayado, además, que el reconocimiento se fundamenta en "una auditoría independiente que valora la calidad, la investigación y la gestión clínica", y que sitúa al centro "en el puesto 31 entre los 100 hospitales públicos con mejor reputación de España". Rodríguez ha destacado que se trata de "un logro alcanzado por primera vez en Aragón".

El Clínico es el segundo hospital más grande de Aragón, con cerca de 800 camas y una plantilla superior a los 5.100 profesionales. Anualmente atiende alrededor de 150.000 urgencias, registra más de 29.500 ingresos hospitalarios, 522.000 consultas externas y 325.000 procesos ambulatorios.

En el ámbito quirúrgico, el centro realiza aproximadamente 18.500 intervenciones al año y es referente autonómico en procesos como el trasplante hepático, la litotricia, la carcinomatosis peritoneal y el implante coclear. En materia de investigación, el hospital Clínico cuenta con 179 ensayos clínicos activos, además de otros 39 proyectos de investigación en marcha, y suma más de 230 publicaciones científicas.