Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casademont ZaragozaPedro Sánchez HuescaTiroteo ZaragozaAyuso y AzcónBorrasca IngridDebate El Periódico
instagramlinkedin

El hospital Clínico de Zaragoza recibe el premio a la mejor reputación sanitaria de Aragón

El centro hospitalario se sitúa en el puesto 31 entre los 100 con mejor reputación de España

El director del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza recoge el premio a la Mejor Reputación Sanitaria de Aragón.

El director del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza recoge el premio a la Mejor Reputación Sanitaria de Aragón. / Gobierno de Aragón

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El hospital Clínico de Zaragoza ha recibido el premio a la mejor reputación sanitaria de Aragón, un reconocimiento concedido por Merco Salud que distingue a los centros hospitalarios con mejor valoración por comunidad autónoma dentro de su ránking anual. El galardón fue recogido este lunes en Madrid por el director del Clínico, Diego Rodríguez, durante el acto de presentación de los resultados de Merco Salud 2025, celebrado en la sede de la Organización Médica Colegial.

Los Premios Merco Salud reconocen a los centros sanitarios, profesionales y organizaciones del sistema sanitario con mejor reputación en España, a partir de una metodología independiente que evalúa la calidad asistencial, la investigación y la gestión clínica. El estudio se basa en miles de encuestas a profesionales sanitarios, gestores, pacientes y otros agentes del sector, así como en indicadores objetivos y análisis reputacional.

El director del Clínico de Zaragoza ha destacado que este reconocimiento es fruto del trabajo de los profesionales de todas las categorías laborales del centro, caracterizado por un alto nivel de formación y una atención continuada a la ciudadanía.

Asimismo, ha señalado que "este premio representa el buen hacer de todos los trabajadores del hospital Clínico universitario Lozano Blesa de Zaragoza". Ha subrayado, además, que el reconocimiento se fundamenta en "una auditoría independiente que valora la calidad, la investigación y la gestión clínica", y que sitúa al centro "en el puesto 31 entre los 100 hospitales públicos con mejor reputación de España". Rodríguez ha destacado que se trata de "un logro alcanzado por primera vez en Aragón".

El Clínico es el segundo hospital más grande de Aragón, con cerca de 800 camas y una plantilla superior a los 5.100 profesionales. Anualmente atiende alrededor de 150.000 urgencias, registra más de 29.500 ingresos hospitalarios, 522.000 consultas externas y 325.000 procesos ambulatorios.

Noticias relacionadas

En el ámbito quirúrgico, el centro realiza aproximadamente 18.500 intervenciones al año y es referente autonómico en procesos como el trasplante hepático, la litotricia, la carcinomatosis peritoneal y el implante coclear. En materia de investigación, el hospital Clínico cuenta con 179 ensayos clínicos activos, además de otros 39 proyectos de investigación en marcha, y suma más de 230 publicaciones científicas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ayuso visita el restaurante de Zaragoza con la Mejor Tapa de España: 'Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa
  2. Un apagón en el centro de Zaragoza obligará a cerrar siete restaurantes en hora punta: "Deja sin comida a cientos de personas"
  3. Los tractores vuelven a las carreteras de Aragón, en directo: los agricultores buscan bloquear el centro de Zaragoza
  4. La Torre del Agua de Zaragoza, camino de los tribunales por su nueva iluminación
  5. El único colegio de Zaragoza que se ha colado entre los 100 mejores de España en el ranking de Micole: 'Un referente en la educación de máxima calidad
  6. Alierta 19, el bar de Zaragoza al que se va a cualquier hora: 'Hay noches de verano que servimos unas 130 cenas
  7. El único pueblo de España 'donde nunca pasa nada' está en Aragón: uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval
  8. Los puntos calientes de la tractorada en Zaragoza: las calles y accesos más afectados este viernes

Azcón y Ayuso cargan contra Alegría en un mitin con tintes nacionales: "El 8F votamos por Aragón, pero también le enseñamos la puerta de salida a Sánchez"

Azcón y Ayuso cargan contra Alegría en un mitin con tintes nacionales: "El 8F votamos por Aragón, pero también le enseñamos la puerta de salida a Sánchez"

El 'efecto Sánchez' reactiva "el orgullo" del PSOE en Aragón para las elecciones del 8F

El 'efecto Sánchez' reactiva "el orgullo" del PSOE en Aragón para las elecciones del 8F

CHA reivindica la agricultura familiar ante las políticas que condenan al abandono rural

CHA reivindica la agricultura familiar ante las políticas que condenan al abandono rural

El estado de las carreteras en Aragón: el hielo y la nieve dificultan el tráfico en multitud de tramos de Huesca y Teruel

El estado de las carreteras en Aragón: el hielo y la nieve dificultan el tráfico en multitud de tramos de Huesca y Teruel

¿Por qué los sindicatos no apoyaron la "exitosa" huelga educativa convocada por CGT en Aragón?

¿Por qué los sindicatos no apoyaron la "exitosa" huelga educativa convocada por CGT en Aragón?

Jorge Pueyo, candidato de Chunta Aragonesista el 8F: "Queremos ser la herramienta de la izquierda aragonesa y podemos superar al PSOE en el largo plazo"

Jorge Pueyo, candidato de Chunta Aragonesista el 8F: "Queremos ser la herramienta de la izquierda aragonesa y podemos superar al PSOE en el largo plazo"

El hospital Clínico de Zaragoza recibe el premio a la mejor reputación sanitaria de Aragón

La brecha territorial de la jubilación: la pensión media no llega a 1.000 euros en al menos 70 municipios de Aragón

La brecha territorial de la jubilación: la pensión media no llega a 1.000 euros en al menos 70 municipios de Aragón
Tracking Pixel Contents