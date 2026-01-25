Izquierda Unida defiende un Aragón "a la altura de la revolución feminista"

La candidata de Izquierda Unida en las elecciones del 8 de febrero, Marta Abengochea, ha señalado que "la violencia machista no es un problema individual ni inevitable, sino un mecanismo de control social que limita los proyectos de vida de las mujeres y mantiene privilegios" y ha defendido "un Aragón a la altura de la revolución feminista".

En este sentido, ha afirmado que negar o minimizar la violencia machista, "como hacen las derechas, es una forma más de perpetuarla". Durante un encuentro con militantes y simpatizantes en Utebo, Marta Abengochea ha subrayado que "el feminismo es la herramienta esencial para construir una sociedad sin violencia", y ha advertido de que "recortar en igualdad implica alimentar el fascismo y el machismo estructural".

En ese sentido, ha defendido que las políticas públicas feministas no son un complemento, sino un pilar democrático imprescindible para garantizar derechos y libertades al conjunto de la clase trabajadora. Abengochea ha sido contundente al señalar que "desde Izquierda Unida de Aragón y Movimiento Sumar no vamos a permitir que las derechas nos devuelvan a un Aragón en blanco y negro", insistiendo en que el avance de discursos reaccionarios tiene consecuencias materiales en la vida de las mujeres.

"Elegimos entre feminismo o barbarie, entre derechos o retrocesos", ha afirmado. La candidata ha puesto el foco en las condiciones de vida de las mujeres aragonesas, reclamando un sistema público de cuidados fuerte, políticas reales de conciliación, la eliminación de la brecha salarial y la reversión de la precarización de los sectores más feminizados.

"No hay igualdad posible mientras las mujeres sigan sosteniendo en soledad los cuidados y soportando la precariedad laboral", ha señalado, remarcando también la necesidad de abordar de manera específica la discriminación y la sobreexplotación que sufren las mujeres inmigrantes en el ámbito laboral. En su intervención, Abengochea ha defendido que "cada voto a Izquierda Unida-Movimiento Sumar es un avance feminista", porque permite fortalecer políticas públicas que sitúan la vida en el centro y confrontan un modelo económico que se apoya en la desigualdad de género para maximizar beneficios a costa de la clase trabajadora.

Mujer en el medio rural

El acto ha servido también para reivindicar la incorporación transversal de la igualdad de género en las políticas de despoblación. La candidata ha recordado que las mujeres rurales son clave para fijar población y que, sin empleo digno, servicios públicos de calidad, medidas de conciliación y protección frente a la violencia machista, no habrá futuro para los pueblos.

"Hablar de despoblación sin feminismo es condenar al medio rural al abandono", ha concluido. Desde Izquierda Unida Movimiento Sumar han reafirmado su compromiso con un Aragón que garantice una vida libre de violencias, con derechos laborales y sociales plenos y con un feminismo que sea motor de transformación colectiva y justicia social. Asimismo, y a la espera de que se esclarezcan las circunstancias y las motivaciones del apuñalamiento sucedido este fin de semana en Huesca, se ha mandado un mensaje de solidaridad y deseo de pronta recuperación a la mujer herida.